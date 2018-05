Uutuuskirjassa lapset pääsevät joogaamaan hauskojen eläinmielikuvien avulla

Lapsella on luontainen kyky heittäytyä joogaan ennakkoluulottomasti ja muuttua arkailematta asanoiden delfiineiksi, krokotiileiksi tai norsuiksi. Uutuuskirja Joogaleikki – Rohkea leijona ja kepeä perhonen opettaa hauskalla tavalla lapsille liikkumisen iloa.

Lorena Pajalungan kirjassa Joogaleikki – Rohkea leijona ja kepeä perhonen (Nemo) esitellään 20 eläintä, joiden matkiminen tuo liikkumiseen iloa.

Leikkimällä liikkuminen kehittää hauskalla tavalla itsetuntoa ja keskittymiskykyä. Tietoisuustaitojen opetteleminen parantaa myös oppimistuloksia. Kirjan avulla lapset ja aikuiset voivat yhdessä opetella metkoja asentoja eläinten tapaan.

Esimerkiksi norsuliikkeessä kannustetaan matkimaan norsun tapaa juoda kärsällään vettä:

Seisoma-asennossa tuo sisäänhengityksellä kädet ylös.

Tuo kämmenet yhteen ja ojenna vartalo taaksepäin.

Uloshengityksellä taivuta vartaloa eteenpäin kuin norsun kärsä, jolla se juo vettä ennen virkistävää suihkua.

"Norsulta opit ylpeyttä kaikissa tilanteissa."

Kasvatustieteilijä Lorena Pajalunga opettaa joogaa GiocaYoga®-laboratoriossa Bicoccan yliopiston pedagogiikan laitoksella Milanossa. Hän on myös perustanut Italiassa lasten joogayhdistyksen, AIYB:n (Associazione Italiana Yoga per Bambini), jonka pohjalta on syntynyt maan ensimmäinen akateeminen joogaohjaajan tutkinto Napolissa sijaitsevan yliopiston kasvatustieteiden laitokselle.

Arvostelukappaleet: Hannele Tavi hannele.tavi@otava.fi puh. 044 531 2225