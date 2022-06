Uutuusopas johdattaa pyörämatkalle Saimaan järvimaisemiin

Pyörämatkalla pääsee irti arjen kiireestä ja voi nauttia matkanteosta kaikilla aisteilla. Saimaan seudulla on loistavat puitteet pyörämatkailulle, sillä alueella on vaihtelevaa maastoa, lukuisia nähtävyyksiä ja vierailukohteita, herkullista lähiruokaa ja erilaisia majoituspaikkoja.

– Saimaalla on tehty pitkäjänteistä ja ennakkoluulotonta yhteistyötä pyörämatkailijoiden palvelemiseksi. Uusia palveluita on kehitetty muun muassa vesistöjen ylittämiseksi, kertoo pyörämatkailun asiantuntija Tiina Kattilamäki Ellare Oy:stä.

Saimaa pyöräilyoppaassa on viisi reittikokonaisuutta. Reittien varrelta on valikoitu mielenkiintoiset nähtävyydet ja luontoretkikohteet sekä majoitus-, ruokailu-, ostos-, pyörähuolto- ja aktiviteettipaikat yhteystietoineen. Oppaassa on tietoa myös reittien pyörälautta-, lossi- ja venekuljetuksista.

– On hienoa, että Saimaan alueen reitit on nyt yksien kansien välistä löydettävissä ja pyöräilijöille löytyy runsaasti kohteita ja reittejä mistä valita. Savonlinnan seutu tarjoaa vaihtoehtoja jo suosituille Saimaan tai Puumalan saaristoreiteillä polkeneille, sanoo Luonto-Saimaa -hankkeen projektipäällikkö Jenni Mikkonen.

Oppaan reitit ja kohteet on esitelty kartoin, tekstein ja kuvin. Kirjan liitteenä on myös erillinen taitettu tiekartta koko alueesta. Reittien lisäksi oppaassa on käytännön vinkkejä onnistuneen pyörämatkan toteuttamiseen. Oppaan on toimittanut Ellare Oy, jolla on vuosikymmenten vankka kokemus suomalaisen matkailun ja erityisesti pyörämatkailun edistäjänä.

Pyydä arvostelukappaletta ja kysy lisää!

Tuotetiedot

Saimaa pyöräilyopas