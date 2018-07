V U O K S I - Uutta musiikkia!

Vuoksi on laulaja Kirsin ja lauluntekijä Matin muodostama kaksikko. Vuoksin tarinoissa yhdistyvät tarkkanäköiset kertomukset ihmisten välisistä kohtaamisista ja rohkeus tuoda kipeitäkin asioita liki. Herkät pop-melodiat ja Kirsin pehmeän kuulas ääni kuljettavat kuulijan vaivatta tarinoiden ytimeen. Kirsin ja Matin pitkään jatkunut yhteistyö on hionut keikkatilanteet maagiseksi vuorovaikutukseksi yleisön ja tarinankertojien välillä. Kirsin valovoimainen ja lämmin olemus tulee iholle ja saa Matin tarinat tuntumaan omakohtaisilta kokemuksilta jokaisen kuulijan elämästä.

Vuoksi teki vuodenvaihteessa (2017-2018) yhteistyötä tuottaja Jonas Olssonin kanssa. Hän kuvaa musiikkia tuotannollisesta näkökulmasta näin: ”Kirsin ääni on selkeästi projektin valtti. Sen tulee olla keskiössä. Se ei oo aggressiivinen vaan lempeä ja se kutsuu kuuntelemaan tekstiä. Sit halusin, että taustat on puoliks orgaaniset, koska lauluääni ei oo elektronisen kylmä.” Tästä yhteistyöstä syntyneet biisit Älä sano mitään ja Kyllä minä pärjään on julkaistu aiemmin kesällä 2018.

Vuoksi esiintyy Qstockissa perjantaina 27.7., ja uusi single julkaistaan festarin aattona. Vuoksin musiikki on saatavilla kaikissa suurimmissa suoratoistopalveluissa.