V8-Magazine renkaat kuumina jo 40 vuotta!

Tiedote 17.1.2018. Suomen vanhin autoharrastuslehti V8-Magazine, kavereiden kesken Veekasi, on yhdistänyt amerikkalaisten vanhojen autojen rakentelijoita vuodesta 1978.” Jenkkiautot on enemmän kuin ohimenevä harrastus. Se on elämäntapa, joka siirtyy isältä pojalle”, sanoo lehden päätoimittaja Jarmo Markkanen.

48 Oldsmobile Futuramic

Juuri ilmestyneen numeron 40-vuotisteemassa esitellään historian ensimmäinen, 1978 American Car Shown voittaja-auto, Kari Viitasen ’48 Oldsmobile Futuramic sekä sen rakentamisessa mukana olleen Martti ”Luppe” Luoson huikea harrastajatarina. ”Veekasilla on aina ollut uskomaton taito yhdistää jenkkiautounelmat, nostalgia, tieto ja tekniikka. Samoihin kansiin mahtuvat autoesittelyt, amerikkalaisten autojen rakentaminen, tapahtumat meillä ja muualta sekä tietysti itse tekijät ja heidän tarinansa autojen takana”, sanoo lehteä jo 23 vuotta luotsannut päätoimittaja Jarmo Markkanen. ”Olen koko ikäni touhunnut tavalla tai toisella jenkkiautojen parissa. Mikäpä sen ihanteellisempaa kuin pystyä yhdistämään harrastus ja työ”, sanoo Markkanen unelmaroolistaan. Hän on automies henkeen ja vereen ja toimii myös Autobildin ja GTi Magazinen päätoimittajana. Fokus Median kustantama V8-Magazine on pitänyt vahvan asemansa harrastajien ykköslehtenä. Sen perustivat vuonna 1978 jenkkiautoharrastajat Riitta ja Berndt Ekman yhdessä Kim Petterssonin kanssa. Veekasi oli tuolloin aihealueen pioneeri. Alkuaikoina käväissyt raggari-imago hävisi, ja jenkkiautoilu sai vuosien kuluessa yleisen hyväksynnän. Nykyään roddaus on arvostettu autojenrakenteluharrastus ikään, sukupuoleen ja asemaan katsomatta. ”Käsillä tekemistä arvostetaan vahvasti tässä lehdessä. V8-Magazine tarjoaa sellaista harrastuksen ydinsisältöä, jota netistä ei löydy”, päätoimittaja sanoo ja kiteyttää: ”Jenkkiautot ja niiden rakentelu on enemmän kuin ohimenevä harrastus. Se on elämäntapa, joka siirtyy isältä pojalle.” V8-Magazine on ollut koko jenkkiautoharrastuksen veturi ja puolestapuhuja muun muassa rakentelusäännöksiä luotaessa. Kilpailijoita vuosien varrella on ollut runsaasti, mutta Veekasi on säilyttänyt suvereenisti asemansa jenkkiautolehtien ykkösenä. V8-Magazinen kultainen ohjenuora lehdenteossa on ”harrastajalta harrastajalle”. Juhlavuonna V8-Magazine ilmestyy tuhtina pakettina. Jokaisessa numerossa on enemmän sivuja kuin tavallisesti, ja joulukuussa ilmestyy suuri juhlanumero. Juhlateeman hengessä vuoden aikana kurkistetaan lehden historiaan, kuullaan pioneeriharrastajien tarinoita ja esitellään menneiden vuosien kuuluisia autoja. V8-Magazine ilmestyy 10 kertaa vuodessa, ja sen lukijamäärä on noin 90 000. Hot rodding eli roddaus on Amerikassa syntynyt jenkkiautojen rakenteluharrastus, jossa parannetaan auton suorituskykyä ja ulkonäköä. Tavoitteena on persoonallinen, omistajansa näköinen auto. Harrastuksen juuret ulottuvat 1930-40 -luvuille asti, ja se pääsi vauhtiin, kun toisesta maailmansodasta palanneet nuoret alkoivat rodata käyttöautojaan. Autoja kevennettiin ja virityspalikoita lisättiin V8-moottoreihin. Suomen jenkkiautoharrastuksen kattojärjestö Finnish Hot Rod Association (FHRA) perustettiin vuonna 1972, ja ensimmäiset kiihdytyskisat järjestettiin vuonna 1975 Keimolan Moottoriradalla. Tänä päivänä harrastus voi Suomessa hyvin. Vuosittain järjestetään yli 300 kotimaista tapahtumaa, ja maassamme toimii yli 50 paikallis- ja merkkikerhoa.

