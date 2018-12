Vaakahuoneen liiketoiminta siirtyy Henri ja Kalle Kulmalan yritykselle

Turun kesään uusi musiikkifestivaali 16.6.2016 09:55 | Tiedote

Turkuun on tulossa uusi nostalgiaan pureutuva musiikkifestivaali. Nostalgiafestivaali -Vaakahuone Goes to ’60s kumartaa syvään 1960-luvun rautalankamusiikille, kun lavalle nousevat alkuperäiskokoonpanoissaan mm. Rock-Jerry ja The Sounds.