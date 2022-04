Vääksyn uusi S-market lunastaa paikalliset odotukset ja toiveet

Uusi S-market Vääksy tarjoaa entistä laajemman ja monipuolisemman tuotevalikoiman sekä uusia elementtejä inspiroivaan asiakaskokemukseen. Liikekeskuksen tyylikäs betonielementtinen julkisivu sulautuu hienosti ympäristöönsä ja tuo raikkautta Vääksyn keskusta-alueelle.

– Rakennus tuo uudenlaista ilmettä katukuvaan. Kokonaisuus on hieno! Odotamme ilolla, että pääsemme palvelemaan asiakkaitamme nykyaikaisessa myymälässä, Osuuskauppa Hämeenmaan ryhmäpäällikkö Erja Kaila iloitsee.

Uusi S-market on edeltäjäänsä suurempi, mikä näkyy esimerkiksi laajentuneina valikoimina ja leveämpinä käytävinä. Uusi myymälä ja sen valikoima vastaavat entistä paremmin paikallisiin asiakastarpeisiin, sillä niitä on kehitetty asiakasdataa hyödyntäen.

– Vääksyssä on nyt entistä laajempi hedelmä –ja vihannesosasto mehukoneineen, kaksinkertaistuneet Ruokatorin myyntitilat sekä runsas kattaus paikallista valikoimaa, kuten Kanavan Panimon, Viipurilaisen leipomon ja Pito Alman tuotteita. Myymälästä löytyy myös Cheese Witches –herkkujuustoja, kertoo S-market Vääksyn marketpäällikkö Heli Ilves.

Asiakkaiden asiointia uudessa S-market Vääksyssä sujuvoittavat myös ruoan verkkokaupan noutopiste sekä itsepalvelukassat, joita on yhteensä kuusi. Viisi kassalinjastossa ja yksi myymälän sisällä sijaitsevan kahvion yhteydessä. Näin tuotteet voi maksaa ja nauttia välittömästi kahviossa paikan päällä. Kahvila mahdollistaa myös esimerkiksi nopean lounasruokailun. Kassalinjastolta löytyy myös liukuhihnallisia itsepalvelukassoja ja täten suurempienkin ostosten tekeminen onnistuu kätevästi. Kiinteistöstä löytyy myös Nosto-automaatti.

– Haluamme kiittää asiakkaitamme kärsivällisyydestä siirtymäaikana uudesta myymälästä vanhaan myymälään. Lisäksi henkilökuntamme ansaitsee erityiskiitoksen kovasta rutistuksesta ja aidosta tiimityöstä! Kevät on ollut työntäyteinen, ja henkilökunta on ahertanut kahdessa myymälässä. On ihanaa saada koko porukka saman katon alle! Me kaikki odotamme innolla, että pääsemme siirtymään uuteen myymälään, Ilves kehuu.

Uudella myymälällä on ollut myös positiivinen paikallinen työllistämisvaikutus, sillä uuteen S-marketiin palkattiin kymmenkunta uutta työntekijää.

Energiatehokasta rakentamista – kierrätystä, sähköautojen latauspisteitä ja aurinkopaneeleita

Vääksyn uuden liikekeskuksen idea lähti liikkeelle Osuuskauppa Hämeenmaan ja OP Järvi-Hämeen tarpeista kehittää liiketilojaan tarpeita ja kysyntää vastaavaksi. Alueen kehittämiselle löytyi yhteinen tahtotila, josta monivaiheinen hanke lähti etenemään. Paikalla ollut KOy Anianpellon markkinakeskus purettiin ja ensimmäisessä uudisrakentamisen vaiheessa rakentuivat uudet täysin omat tilat Vääksyn Viherkukalle, jonka jälkeen liikekeskuksen rakentaminen pääsi vauhtiin. S-marketin lisäksi liikekeskuksen yhteydestä löytyy vuokralaisina OP Järvi-Häme, SubWay, Synsam ja Apteekki.

Hanke jatkuu uuden S-marketin avauksen jälkeen vielä kesän ajan. S-marketille tehdään uusi pysäköintialue, joka valmistuu tulevan kesän aikana portaittain. Sen myötä saadaan käyttöön myös toinen sisäänkäynti kiinteistön asiakkaille.

– Vanhaa S-market-kiinteistöä aletaan purkaa Purkupiha Oy:n toimesta heti toukokuun alkupuolella. Purettavan S-marketin hyväkuntoiset IV-koneet ja kylmäkalusteet koneikkoineen saavat uuden kodin, kun ne kierrätetään käyttöön Jalkarannan S-marketiin. Myös muut käyttökelpoiset kalusteet kierrätetään muissa toimipaikoissamme, kertoo Hämeenmaan kiinteistöjohtaja Ari Järvinen.

Parkkialueen autopaikkojen määrä tuplaantuu ja uudelle parkkialueelle tullaan asentamaan sähköauton latauspisteitä, myös alueen ensimmäinen sähköautojen DC-pikalatausasema.

– Suunnittelun lähtökohtana ollutta energiatehokkuutta korostavat uudessa marketissa hiilidioksidilla toimiva kylmälaitos, ovelliset kylmäkalusteet, led-valaistus sekä katolle asennettavat aurinkopaneelit. Kylmälaitosten tuottama lauhdelämpö käytetään kiinteistön lämmittämiseen kylmällä kaudella ja kesällä aurinkopaneelit tuottavat suuren osan kiinteistön käyttämästä sähköstä. Uusi market on yksi energiatehokkaimmista yksiköistämme ja täten myös pieni CO2-päästöinen, Järvinen hehkuttaa.

Hanke on kokonaisuudessaan ollut hyvin monivaiheinen ja ajoittain haastavakin ahtaiden tilojen myötä. Toteutus ja aikataulut ovat kuitenkin pitäneet hyvin kaikkien hankkeessa mukana olleiden projektinjohdon, urakoitsijoiden ja sidosryhmien ansiosta. Uuden S-market liikekeskuksen rakentaminen on työllistänyt paljon myös paikallisia ja alueellisia toimijoita.

Myymälän katolle asennetaan syksyn 2022 aikana aurinkopaneelit. Hämeenmaa on alueensa suurin aurinkosähkön tuottaja ja aurinkopaneelien yhteenlaskettu lukumäärä kasvaa Vääksyn myymälän myötä Hämeenmaalla yli 25 000 kappaleeseen. Palveluverkoston nykyaikaistaminen ja sitä kautta energiatehokkuuden parantaminen sekä uusiutuvan energian käytön lisääminen tukevat Hämeenmaan tavoitetta olla oman toimintansa osalta hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä.

S-market Vääksy avaa ovensa 28.4. klo. 10.00. Avajaispuheita pitämässä ovat Osuuskauppa Hämeenmaan toimitusjohtaja Olli Vormisto, Vääksyn Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka ja OP Järvi-Hämeen toimitusjohtaja Teemu Sarhemaa. 2000 ensimmäiselle uuden kaupan asiakkaalle jaetaan Hämeenmaan Oma Koppa sekä Viipurilaisen Kotileipomon Lähipala –leipä. Elävästä musiikista vastaavat paikalliset Teemu Harjukari ja Matleena Karjalainen.

Perjantaina 29.4. Hämeenmaan Sini-Nalle ja Osuuspankin Hippo ilahduttavat lapsia liikekeskuksessa klo 10.00-18.00. Lisäksi paikalla vierailee Pekko Pelikaani klo 10.00 ja klo 13.00 Pekolla on mukanaan myös Pelicansin pelaajia. S-marketissa on lisäksi tuote-esittelyjä.