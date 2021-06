Vaala–Joroinen voimajohtohanketta koskeva ympäristövaikutusten arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä (Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Etelä-Savo)

Sinileväesiintymiä ei havaittavissa (Varsinais-Suomi, Satakunta) 3.6.2021 12:35:44 EEST | Tiedote

Sinilevää ei havaittu yhdelläkään havaintopisteellä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa tällä viikolla. Myöskään Rotarien havaintopisteillä sinilevää ei havaittu. Tilanne on tavanomainen, sillä vielä alkukesästä sinilevää ei yleensä juurikaan esiinny. Myös toukokuun viileät sääolot ovat hillinneet sinilevien kasvua, eivätkä vesistöjen lämpötilat ole päässeet nousemaan. Tällä hetkellä menossa oleva lämpimämpi ja aurinkoisempi jakso saattaa edistää sinilevien kasvua. Sinileväkukintojen muodostumiseen vaikuttavat myös muut vallitsevat sääolot. Siitepölykausi on vielä käynnissä ja joidenkin kasvilajien siitepöly saattaa veden pinnalle kerääntyessään muistuttaa leväesiintymää. Koivun siitepölyä on esiintynyt tänä vuonna poikkeuksellisen runsaasti ja sitä onkin havaittu vakioseurantapaikoilla tämän viikon aikana. Myös männyn siitepölyä on havaittu kasaumina veden pinnalla. Koivun ja männyn siitepöly on väriltään kellertävää tai vaalean ruskeaa, ja hajoava siitepölymassa usein haisee voimakkaa