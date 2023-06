Vaalan S-markettia laajennetaan

Uudistukset täydessä vauhdissa

Uudistustöiden myötä Vaalan S-market saa noin 200 neliötä lisää myymäläpinta-alaa, uuden ja raikkaan yleisilmeen ja entistä monipuolisemman valikoiman. Kesäkuussa alkanut uudistus toteutetaan kokonaan myymälän palvellessa normaalisti asiakkaita.

– Nyt rakennettavan lisäosan myötä saamme lisätty valikoimaa yli tuhannella tuotteella ja pystymme vastaamaan entistä paremmin vaalalaisten tuotetoiveisiin ja -tarpeisiin. Uudistuksen aikana myymälässä tuotteet ja kokonaiset hyllyt vaihtaa välillä paikkaa, sitä mukaa kun remontoidut alueet valmistuvat, mutta autamme mielellämme oikeiden tuotteiden löytymisessä, kertoo S-market Vaalan marketpäällikkö Sinikka Nurro.

– Valikoiman laajennuksen osalta olemme kuunnelleet tarkalla korvalla vaalalaisten toiveita ja niitä kannattaa yhä tulla kertomaan henkilökunnalle. Yksi asiakkailta tullut toive, joka nyt päästään toteuttamaan on paistopiste, josta on helppoa ja nopeaa hakea tuoreet leipomukset mukaan herkuteltavaksi. Valikoimat laajenevat erityisesti tuoretuotteiden osalta ja raikas hedelmä- ja vihannesosasto tulee varmasti olemaan asiakasomistajiemme mieleen, Nurro toteaa.

Uudistuksen aikana nykyinen pullojenpalautuslaitteisto korvataan uusimman tekniikan mukaisella kalustuksella ja myymälän yhteyteen saadaan monipuoliset pakettiautomaattipalvelut.

Ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti vihreä S-market

Valikoiman lisääntymisen ja visuaalisen miljööuudistuksen lisäksi S-marketin tekniikka päivitetään uudistuksen aikana ympäristöystävällisillä, uusinta teknologiaa hyödyntävillä ratkaisuilla ja laitteistoilla. Uusissa kylmäkalusteissa on käytössä hiilidioksidipohjainen kylmäjärjestelmä, joka on täysin päästötön, toimien puhtaasti hiilidioksidilla. Energiansäästämisen lisäksi laitteiston uusiminen lisää asiointi ja työskentelymukavuutta, sillä kaikki kylmäkalusteet on varustettu ovilla tai kansilla. Kylmäjärjestelmän lauhdelämpö hyödynnetään tilojen lämmitykseen, kiinteistön talotekniikkaa uusitaan energiatehokkaammaksi ja myymälän valaistukset vaihdetaan sähköä säästäviin LED-valaisimiin.

– Palveluverkoston nykyaikaistaminen, energiatehokkuuden kehittäminen ja uusiutuvan energian lisääminen tukevat Osuuskauppa Arinan tavoitetta olla hiilinegatiivinen vuoteen 2025 mennessä. Vaalan S-marketissa käynnissä oleva investointi myymälän pinta-alan lisäämiseen, valikoiman kasvattamiseen, myymälän visuaaliseen ilmeeseen ja asiointikokemuksen on merkittävä. S-market palvelee jatkossa asiakasomistajia laajoilla aukioloilla tyylikkäissä avarissa tiloissa, joissa on helppo asioida, Arinan ryhmäpäällikkö Antti Siuruainen toteaa.