Vaasa on vuoden lähikalastuspaikka!

Vastaa kyselyyn - miten sinä haluat liikkua Vaasassa vuonna 2030? 10.5.2019 13:10:00 EEST | Tiedote

Vaasan kaupunki on aloittanut kestävän liikkumisen ohjelman teon keväällä 2019. Ohjelman tarkoituksena on laatia kaupungin yhteiset suuntaviivat arkiliikkumisen edistämiseksi ja vastata kysymykseen, miten Vaasassa liikutaan, kun kaupunki on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Vaikuta omiin tulevaisuuden näkymiisi vastaamalla verkkokyselyyn 23.5. mennessä ja voit voittaa lahjakortin pyörähuoltoon.