Vaasa saa musiikkitalon ja uuden maamerkin – kaupunginvaltuustolta vahva tuki Wasa Stationin toteutumisen puolesta

Vaasan kaupunginvaltuusto päätti ylimääräisessä kokouksessaan 26.7. Wasa Station -hankkeen lainatakauksen myöntämisen puolesta ja uuden kiinteistöyhtiön perustamisesta. Kaupungin omistama yhtiö ottaa lainaa yhteensä 52 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan monitoimikortteliin tulevan musiikkitalon osuus. Vanhan linja-autoaseman paikalle nousevan Wasa Stationin rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna.

Musiikkitalon lisäksi monitoimikortteliin tulee rakennusyhtiö YIT:n vastuulle kuuluvat urheilu- ja monitoimitilat, liiketilat sekä hotellista ja asuinhuoneistoista koostuva yli 20-kerroksinen tornitalo, josta tulee Vaasan uusi, näyttävä maamerkki.

Musiikkitalosta matalan kynnyksen monipuolinen tapahtumapaikka

Kaupungin rahoittaman ja ylläpitämän musiikkitalon on tarkoitus olla monipuolinen, kaikille avoin tapahtumapaikka, joka soveltuu monenlaisiin käyttötarkoituksiin erilaisista konserteista messuihin, kongresseihin ja koulutustilaisuuksiin sekä kaupunginorkesterin esityksiin.

Inspiraatiota on haettu muun muassa Turun Logomosta ja Helsingin Musiikkitalosta, mutta myös Suomen ulkopuolelta. Lähtökohtana on, että jokainen vaasalainen voisi kokea musiikkitalon omakseen.

– Musiikkitalo yhdessä muiden Wasa Stationin tarjoamien palveluiden kanssa tulee muuttamaan Vaasan keskustakuvaa ja asukkaiden tapaa viettää vapaa-aikaa kaupungissa. Haluaisin, että musiikkitalosta tulee vaasalaisten uusi olohuone, jonne on kiva kutsua vieraita ja josta voidaan olla ylpeitä, sivistystoimen johtaja ja Wasa Station -johtoryhmän jäsen Christina Knookala kertoo.

Tavoitteena on luoda erottuva musiikki- ja tapahtumakeskus, joka näkyy ja kuuluu myös maakuntarajojen ulkopuolella. Ohjelman monipuolisuus ja tilan monikäyttöisyys vaatii, että suunnittelussa paneudutaan tarkasti myös teknisiin ratkaisuihin.

– Vaatimuksena on, että tila on muuntautumiskykyinen, logistisesti toimiva ja siellä on erinomainen akustiikka monenlaisiin tarpeisiin, Knookala jatkaa.

Wasa Station tuo työpaikkoja ja verotuloja

Wasa Stationin tuoma lisämeno kaupungin talouteen on noin 1,7 miljoonaa euroa vuodessa. Sen vastapainona kaupunkiin syntyy arviolta useita satoja uusia, pysyviä työpaikkoja. Myös välilliset vaikutukset kaupunkikehityksen ja palveluiden saatavuuden näkökulmasta ovat huomattavat.

– Wasa Station tuo toteutuessaan niin paljon lisäarvoa Vaasalle ja kaupunkilaisille, että tämä lisämeno kannattaa ottaa. Kaupungin vuosittaiset menot ovat lähes 600 miljoonaa euroa, joten talouskokonaisuuden kannalta kustannus on varsin pieni hyötyihin verrattuna, omistajaohjauksen johtaja Jan Finne toteaa.

Musiikkitalon toimintakustannuksiksi on arvioitu 3,4 miljoonaa euroa vuodessa ja kaupungin saamaksi tuotoksi noin 1,7 miljoonaa euroa vuosittain. Kaupunki on saanut tukea opetus- ja kulttuuriministeriöltä musiikkitalon toteuttamiseen. Tuki siirrettiin kokonaisuudessaan tälle vuodelle. Rahoitusohjelmassa tuen kokonaismäärä on ollut 3 miljoonaa. Kaupungin tavoitteena on saada nostettua tuen kokonaismäärää, sillä musiikkitalon merkitys kansallisella tasolla on noussut Ylen myötä.

Musiikkitalon viereen rakennetaan lisäksi uusi liikuntasali, josta kaupunki vuokraa YIT:ltä käyttöaikaa. Näin vältytään kahdelta suurelta investoinnilta; Onkilahden yhtenäiskoulun liikuntasalin peruskorjaukselta sekä erillisen palloiluhallin rakentamiselta.

Rakentamisvaiheen on arvioitu kestävän noin kolme vuotta, joten vaikutukset kaupungin käyttötalouteen tulevat näkymään arviolta vuonna 2025.

Rakentamisen tarkoitus alkaa jo tänä vuonna

Wasa Stationin toteuttaa rakennusyhtiö YIT, joka vastaa korttelin muista tiloista ja vuokrasopimuksista. Toteuttamissopimukseen kirjattujen muun muassa vuokrausastetta koskevien ehtojen toteutuessa Wasa Stationin rakentaminen on tarkoitus aloittaa jo tänä vuonna.

Wasa Station -monitoimikorttelille on kehitetty innovatiivinen ja kustannustehokas kokonaisenergiajärjestelmä ja ympäristöystävällisyys näkyy korttelin arjessa. Hankkeelle on jo myönnetty kansainvälinen BREEAM Community -ympäristöluokitus tehtyjen suunnitelmien ja arvioinnin perusteella.

