Vaasa.fi Kuntamarkkinoinnin SM-finaaliin

Ainutlaatuinen seudullinen verkkopalvelu vaasa.fi on valittu Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailun finaaliin. Kuntaliiton mukaan finaaliin valituissa töissä on pohjana huolellista brändityötä ja tuloksena elinvoiman ja kehityksen voimistumista. Yhteistyö ja asukkaiden osallistuminen ovat hyvin toimivan markkinoinnin takana.

Vaasan kaupunki, Visit Vaasa, Vaasan seutu ja UNESCOn luonnonperintökohde Merenkurkun saaristo julkaisivat uuden yhteisen verkkopalvelun syksyllä 2019.

Kuntaliiton 25.5.2020 julkaiseman tiedotteen mukaan vaasa.fi -verkkopalvelu on valittu SM-kilpailun finaaliin viiden työn parhaimmistoon. Kisaan osallistui 49 ehdotusta eri puolilta Suomea.

Kuntaliiton mukaan kilpailun tuomaristo arvioi töitä erityisesti niiden tuloksellisuuden perusteella suhteessa tavoitteisiin ja budjettiin. Markkinoinnin pitkäjänteisyys ja liittyminen kunnan strategiaan on tärkeätä, mutta myös käytännön toteutus ja kohderyhmien oikea valinta. Finaaliin valituissa töissä on pohjana huolellista brändityötä ja tuloksena elinvoiman ja kehityksen voimistumista.Kuntamarkkinoinnin monipuolisuus ja tuloksellisuus näkyvät niin elinvoiman kuin myös hyvinvoinnin alueilla. Yhteistyö ja asukkaiden osallistuminen ovat hyvin toimivan markkinoinnin takana.

Kolme palkintosijaa ratkaistaan viiden finalistin joukosta. Kilpailun palkinnot jaetaan Kuntamarkkinoiden yhteydessä Helsingissä 9. syyskuuta.

Kuntamarkkinoinnin SM-kilpailu järjestettiin nyt 15. kerran kaikille kuntataustaisille organisaatioille. Kilpailun tarkoituksena on vahvistaa kuntien, seutujen ja alueiden markkinointi- ja viestintäosaamista sekä jakaa hyviä käytäntöjä. Kilpailun takana ovat kunta- ja seutumarkkinoinnin kehittämistyötä tekevät järjestöt: Suomen Kuntaliitto, Suomen Elinkeino- ja Kehitysyhtiöt SEKES sekä Suomen matkailuorganisaatiot SUOMA.

Uudistus toi huikean kasvun kävijämääriin

Ainutlaatuisen seudullisen verkkopalvelun tavoitteena on vahvistaa Vaasan seudun vetovoimaa sekä palvella paremmin ja kokonaisvaltaisemmin pääkohderyhmiämme asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Nyt seudun palvelut ja tapahtumat löytyvät helposti yhdestä osoitteesta vaasa.fi.

Sivuston käyttäjämäärä kasvoi seitsemän kuukauden vertailujaksolla +44 %. Matkailun osioissa saavutettiin käyttäjämäärissä +118 % kasvu.

Uusi verkkopalvelu on valtakunnallisesti ainutlaatuisen yhteistyön tulos. Projekti toteutettiin kunta- ja organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. – Kyseessä on 8 kunnan ja 4 organisaation yhteinen verkkopalvelu. Lisäksi tapahtumakalenterissa on edustettuna 15 kunnan tarjonta Pohjanmaan liiton yhteistyön myötä, projektipäällikkö Tiina Salonen kertoo.