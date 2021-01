Vaasa.fi:n matkailuosio valittiin Suomen parhaaksi verkkosivustoksi

Finnish Web Awards palkitsi jo neljännen kerran Suomen parhaat nettisivujen suunnittelijat ja tekijät. Kilpailun pääpalkinnon voitti vaasa.fi-verkkopalvelun matkailuosio visitvaasa.fi. Finaaliin osallistujat valittiin yleisöäänestyksellä, joka keräsi ennätykselliset 285 000 ääntä. Lopullisessa valinnassa käytettiin ensimmäistä kertaa sekä inhimillistä käyttäjäarviointia, että algoritmeja hyödyntävää teknistä arviointia.

FWA Grand Prix’n 2020 voittaja on kaikilla osa-alueilla vahvuutensa osoittanut visitvaasa.fi, joka on osa ainutlaatuista seudullista vaasa.fi-verkkopalvelua. Taidokkaasti viritetty ja hienosti toimiva sivusto julkaistiin kokonaisuudessaan syksyllä 2019 ja se kertoo yhtä aikaa persoonallisesta kaupungista ja maailmanluokan vierailukohteesta. Sivuston ovat tehneet yhteistyössä Vaasan kaupunki, Vaasanseudun kehitys Oy, Vaasan seudun matkailu Oy, Merenkurkun maailmanperintö ry, Geniem Oy ja Solita Oy.

– Tämä on hieno osoitus yhteistyön voimasta. Projektin takana on valtava työmäärä, kun yritimme pohtia kuinka sivusto palvelisi parhaalla mahdollisella tavalla sekä matkailijoita, että seudun asukkaita. Lopputuloksena on onnistunut kokonaisuus, josta tieto löytyy helposti, saavutettavuus on huomioitu ja joka edesauttaa kaikkia mukana olleita osapuolia, Visit Vaasan toimitusjohtaja Max Jansson iloitsee.

– Verkkopalvelun onnistumisen avain oli huikeiden ammattilaisten organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. Asiakkaamme ja henkilöstömme olivat tiiviisti mukana, asiakaslähtöisyys oli lähtökohtamme palvelun tekemisessä, verkkopalvelu-uudistuksen projektipäällikkö Tiina Salonen jatkaa.

Grand Prix’n lisäksi sivusto voitti myös palkinnot parhaasta kuvituksesta, parhaasta teknisestä toteutuksesta ja parhaasta käyttöliittymäsuunnittelusta.

– Visitvaasa.fi kutoo taidokkaasti yhteen tiedolla palvelemisen ja kiinnostuksen herättämisen. Se vastaa kaikkiin keskeisiin kysymyksiin, joita vierailua harkitsevalla todennäköisesti on ja onnistuu samalla synnyttämään halun päästä mahdollisimman pian Vaasaan. Tämä yhdistelmä sekä sivuston tekninen laatu tekevät siitä ylivoimaisen, kiittelee tuomariston puheenjohtaja Pekka Nuikki.

Yleisö äänesti finaaliin parhaita sivuja ja tuomaristo valitsi niiden joukosta joulukuussa voittajat. Netissä toteutettu yleisöäänestys keräsi ennätykselliset 285 000 ääntä. Tällä kertaa tuomaristo käytti työskentelyn tukena kilpailua hallinnoivan Green Thumb Oy:n kehittämää sertifiointialgoritmia, joka ottaa monipuolisesti huomioon sekä inhimillisen käyttökokemuksen että sivuston teknisen laadun, luotettavuuden ja turvallisuuden.

