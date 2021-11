Vaasalainen nykytaiteen asiantuntija Vuoden nuori taiteilija -palkinnon myöntävään työryhmään

Taidehistorioitsija ja kuraattori Maaria Salon valintaan vaikutti hänen pitkä, aktiivinen ja valtakunnallinen uransa kuvataiteen parissa. Hän on toiminut lähes 15 vuotta kuvataidekriitikkona ja edustanut kuvataidetta Suomen Arvostelijain liiton hallituksessa, joista viimeiset vuodet varapuheenjohtajana.

Lisäksi Salo on luennoinut taidekouluissa nykytaiteesta sekä toiminut taidekouluissa lopputyöntarkastajana ulkopuolisena asiantuntijana. Valintaan vaikutti myös suomenruotsalaisen kuvataiteen tuntemus ja sen maantieteellinen maaperä Vaasasta katsoen. Maaria Salon nykytaiteen asiantuntemus perustuu myös nykytaiteilijoiden kanssa toteutettuihin lukuisiin hankkeisiin sekä hänen aiempaan työhönsä kuraattorina ja Pro Artibuksen projektinjohtajana. Maaria Salo on työskennellyt vuodesta 2019 Vaasan kaupungin museoiden näyttelypäällikkönä.

Yhteistyöllä kiinnostavia avauksia myös Vaasaan

Vuoden nuori taiteilija-palkinto on valtakunnallisesti merkittävä tunnustus, joka myönnetään vuosittain alle 35-vuotiaalle lupaavalle taiteilijalle. Palkintoon kuuluu 20 000 euron stipendin lisäksi yksityisnäyttelyt Tampereen taidemuseossa ja Vaasan kaupungin museoissa. Museoiden välisen uuden yhteistyön myötä myös Vaasassa tullaan näkemään kiinnostavia avauksia nuorilta taiteentekijöiltä.

Asiantuntijatyöryhmään kuuluvat Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju (pj) ja vs. näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi.

Nimityksen myötä Maaria Salo on mukana valitsemassa Vuoden nuorta taiteilijaa vuodelle 2023.

Tiedote 12.11.2021, Tampereen taidemuseo

Vuoden nuori taiteilija 2022 on Emma Jääskeläinen

Kuvataiteilija Emma Jääskeläinen on valittu Vuoden 2022 nuoreksi taiteilijaksi. Hän saa Tampereen kaupungin myöntämän 20 000 euron stipendin ja mahdollisuuden yksityisnäyttelyn järjestämiseen Tampereen taidemuseossa sekä Vaasan kaupungin museoihin kuuluvassa Kuntsin modernin taiteen museossa. Jääskeläinen on järjestyksessä 38. Vuoden nuori taiteilija.

Emma Jääskeläinen (s. 1988 Espoossa) on Espoossa asuva ja työskentelevä kuvanveistäjä. Hän on valmistunut taiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta vuonna 2018. Jääskeläisen veistosten pääasiallisina materiaaleina ovat perinteiset kivilajit, kuten graniitti, värikäs marmori ja travertiini, joita hän työstää klassisella ammattitaidolla, mutta samalla kuvanveiston traditiota lempeästi haastaen. Kiviveiston massiivisuudesta huolimatta Jääskeläinen välttelee taiteessaan monumentaalisuutta ja vakavahenkisyyttä. Leikkisyys näkyy paitsi materiaaliyhdistelmissä, myös mittakaavan muutoksissa ja aiheissa. Jääskeläisen veistokset ovat kuin pieniä katkelmia henkilökohtaisista muistoista, tarinoista ja tapahtumista.

Jääskeläisen teoksia on ollut aiemmin esillä näyttelyissä Suomessa, Saksassa ja Italiassa, ja niitä on Nykytaiteen museo Kiasman, Helsingin taidemuseon ja Saastamoisen säätiön kokoelmassa. Jääskeläinen on toteuttanut 2020 Kiasma Commission by Kordelinin tukemana Proper Omelette -teoskokonaisuuden Nykytaiteen museo Kiasmaan sekä samana vuonna Helsingin Adriananpuistikkoon julkisen teoksen Put put.

Emma Jääskeläisen teoksia tullaan kesällä 2022 näkemään Tampereen taidemuseon päänäyttelyn ohella Tampereen kaupungin keskustassa Finlayson Art Arean näyttelyssä. Myös Tampereen taidemuseon ja Vaasan kaupungin museoiden 2021 aloittama yhteistyö jatkuu. Vuoden nuori taiteilija 2022 – Emma Jääskeläinen -näyttely avataan Tampereen taidemuseossa kesäkuussa ja Kuntsin modernin taiteen museossa syyskuussa.

Vuoden 2022 nuoren taiteilijan on valinnut asiantuntijatyöryhmä, johon kuuluvat Tampereen taidemuseon johtaja Taina Myllyharju (pj) ja ma. näyttelypäällikkö Virpi Nikkari, Nykytaiteen museo Kiasman johtaja Leevi Haapala, Finnish Art Agencyn taidekuraattori Laura Köönikkä, Tampereen taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Anna Hyrkkänen, Tampereen taideyhdistyksen edustaja Joni Lehtimäki sekä Suomen Taiteilijaseuran edustaja, kuvataiteilija Katariina Salmijärvi.

Valtakunnallinen Vuoden nuori taiteilija -tapahtuma syntyi vuonna 1984 Tampereen Nuorkauppakamarin aloitteesta. Tapahtuma toimii keskustelun herättäjänä ja nykytaiteen näkyvyyden edistäjänä. Palkinnolla pyritään tukemaan kansainvälisesti kiinnostavia alle 35-vuotiaita suomalaistaiteilijoita.