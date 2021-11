Vaasalaisbändejä Ritzin lavalla 11.11. ja 18.11.

Vaskiluodon osayleiskaava 2040 etenee ehdotusvaiheeseen 8.11.2021 13:03:30 EET | Tiedote

Vaskiluodon osayleiskaavaehdotus 2040 on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa ja tulee nähtäville 15.11.–23.12.2021 väliseksi ajaksi. Kaavasta on mahdollista antaa palautetta nähtävilläoloaikana. Vaasan kaavoitus järjestää myös yleisötilaisuuden tiistaina 23.11. klo 17:30 pääkirjaston Draama-salissa, jolloin on mahdollista tavata yleiskaavoittajia ja tutustua kaavaehdotukseen tarkemmin.