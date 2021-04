Vaasalaisesta kulttuuriteosta palkittiin kolme

Jaa

Vähäkyrö-Seura, Matts Andersén ja Henrik Fågelbärj saavat palkinnon vaasalaisesta kulttuuriteosta. Jaettavalla palkinnolla huomioidaan edellisen vuoden aikana yksityishenkilön tai ryhmän toteuttama kulttuuriteko, joka kehittää Vaasan kulttuurielämää. Lisäksi tänä vuonna haluttiin antaa tunnustusta pitkäjänteiselle kulttuurityölle.

Vaasan kulttuuri- ja liikuntalautakunta on myöntänyt palkinnon Vähäkyrö-Seuralle kulttuurisesta ja paikallishistoriallisesta työstä, Matts Andersénille hänen Meteoria-alueen hyväksi tekemästään työstä ja Henrik Fågelbärjille pitkästä urasta Vaasan seudun oppaana ja ns. kulttuurilähettiläänä.

Vähäkyrö-Seuran aktiivit saivat kulttuuri- ja liikuntalautakunnalta 1000 euroa, ja tunnustuksena kulttuurisesta työstä Vaasan ja vaasalaisten hyväksi myönnettiin Matts Andersénille 500 euroa ja Henrik Fågelbärjille 500 euroa.

Vapaaehtoiset saivat aikaan Pläkkyrimuseon Vähässäkyrössä

Vähäkyrö-Seuran aktiivit uurastivat vuoden 2020 aikana yhdessä Vaasan kaupungin aluepalvelupäällikkö Suvi Ahon ja pläkkyreiden kanssa Savilahtitalon pihapiirissä olevasta rakennuksesta Fyrry-Pläkkyrimuseon, joka on osa alueen kulttuurihistoriaa. Toiminta vahvistaa paikallista identiteettiä ja jakaa kotiseututietoutta asukkaiden lisäksi myös matkailijoille. Pihapiirissä on myös kunnostettu kesäkahvila.

Vähäkyrö-Seura järjestää kulttuuritoimintaa, kuten sadonkorjuumarkkinoita, erilaisia tilaisuuksia ja näyttelyitä Vähässäkyrössä vapaaehtoisten voimin. Se myös ylläpitää Savilahtitaloa, joka toimii eräänlaisena kulttuurikeskuksena Vähässäkyrössä.

Tärkeää näkyvyyttä Meteoria-alueelle ja Vaasan seudun hienoille kohteille

Matts Andersén on tehnyt merkittävää työtä Söderfjärdenin Meteoria-alueen näkyvyyden nostamiseksi. Hän on ollut mukana kehittämässä ja kunnostamassa aluetta, alueen tieteellistä ja opetuksellista sisältöä sekä monia yhteistyöhankkeita. Andersén on toiminut jo pitkään Sundom Bygdeföreningen Meteoria-osaston puheenjohtajana ja tehnyt mittavan määrän talkootyötä Meteorian hyväksi.



Henrik Fågelbärj on toiminut 50 vuoden ajan Vaasan seudun oppaana ja ns. kulttuurilähettiläänä. Laajan tietämyksensä ja tuntemuksensa avulla hän on opastanut niin läheltä kuin kaukaakin tulleita matkalaisia kotikaupunkinsa historiaan ja nykyisyyteen aina maailmanperintöalueelta Söderfjärdeniin ja Vanhan Vaasan raunioilta Strömsöön.

Vuoden vaasalainen kulttuuriteko-palkinto jaettiin Vaasassa nyt toista kertaa. Ensimmäinen Vaasalainen kulttuuriteko -palkinto myönnettiin viime vuonna Vaasa-Mustasaari oppaille. Palkinnon arvo on 2 000 euroa ja sillä huomioidaan edellisen vuoden aikana jonkin yksityishenkilön tai ryhmän toteuttama kulttuuriteko. Palkittavan toiminnan tulee kohdistua vaasalaisiin tai Vaasaan.

Kaupunkilaiset saivat helmikuun aikana ehdottaa palkinnonsaajaa. Ehdotuksia tuli 17 ja ne koskivat 14 eri palkinnon saajaa, joista edellä mainitut tahot valikoituvat palkinnonsaajiksi.