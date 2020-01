Vaasalaiset nuoret luovat musiikin ja kuvataiteen liiton

Vaasassa kuullaan helmikuussa nuorten muusikoiden ja kuvataiteilijoiden esittämä poikkitaiteellinen teos. Vaasan kaupungin taiteen perusopetus eli Kuula-opisto ja Taikon osallistuvat valtakunnalliseen hankkeeseen, jossa musiikki ja kuvataide yhdistetään vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.

Pictures 2020 -konsertti pidetään 1.2. klo 19 Vaasan kaupungintalolla, ja sinne on vapaa pääsy. Konserttiohjelman ytimessä on säveltäjä Modest Musorgskin mestariteos Näyttelykuvat, joka on sarja lyhyitä, taidemaalari Viktor Hartmanin maalauksiin pohjautuvia sävellyksiä.

- Hanketta varten on sävelletty myös uutta musiikkia samassa hengessä: kuuden paikallisen kuvataiteilijan tauluihin on tilattu uudet sävellykset, kertoo Kuula-opiston pianonsoitonopettaja Anton Ylikallio.

Hankkeessa ovat mukana kuvataiteilijat Tuija Arina-Sundelin, Seppo Kari, Ossi Lehto, Lars Höglund sekä Sirpa Seppelin. Heidän tuotannostaan on valikoitu yöaiheisten taulujen kokonaisuus.

Kuvataideoppilaat Vaasasta, Kauniaisista ja Espoosta ovat vuorostaan laatineet musiikin innoittamina omat taulunsa.

- Kaikki teokset ovat nähtävissä musiikin soidessa, Ylikallio kertoo.

60 hengen nuoriso-orkesteri

Konsertin musiikista vastaa kapellimestari Hannu Norjasen johdolla musiikkiopistojen oppilaista koottu 60 hengen sinfoniaorkesteri.

- Vaasasta Kuula-opistolla ja Taikonilla on merkittävä edustus hankkeessa. Mukana on musiikki- ja kuvataideoppilaita myös muualta Pohjanmaalta sekä pääkaupunkiseudulta, Ylikallio kertoo.

Konsertti esitetään Vaasan lisäksi myös Kauniaisissa (27.1), Kokkolassa (2.2) ja Pietarsaaressa (8.5).