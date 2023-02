Vaasan hovioikeuden presidentiksi Sakari Laukkanen

Varatuomari, oikeustieteen tohtori Laukkanen on Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenlaamanni ja osaston johtaja, ja hän toimii määräaikaisena laamannina Lapin käräjäoikeudessa. Aikaisemmin hän on ollut korkeimmassa oikeudessa vanhempana oikeussihteerinä, nuorempana oikeussihteerinä ja esittelijänä, hovioikeudessa hovioikeudenneuvoksena sekä käräjäoikeudessa käräjätuomarina.

Laukkanen on prosessioikeuden dosentti, ja hän on ollut yliopistoissa prosessioikeuden professorina sekä tutkimusassistenttina ja tutkijana Suomen Akatemiassa ja ulkomailla.

Hän on toiminut oikeusministeriössä kehittämispäällikkönä ja erityisasiantuntijana sekä useissa lainvalmistelu- ja kehittämistehtävissä oikeusministeriön asettamien työryhmien puheenjohtajana ja jäsenenä.

Laukkanen on suorittanut Julkisen johtamisen strategiaohjelma -koulutuksen sekä oikeustieteen lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot, hän on toiminut sivutoimisesti opetus- ja koulutustehtävissä ja hänellä on runsaasti julkaisutoimintaa. Hänellä on myös luottamustehtäviä lakimiesjärjestöissä.

Vaasan hovioikeudessa on presidentin lisäksi 25 hovioikeudenneuvosta, 3 asessoria ja 11 esittelijää. Kansliahenkilöstöön kuuluu kansliapäällikkö mukaan lukien noin 20 henkilöä. Henkilöstön määrä on kaikkiaan yhteensä noin 60 henkilöä.

Vaasan hovioikeus on saapuvien ja ratkaistavien asioiden sekä henkilöstömäärän perusteella Suomen neljänneksi suurin hovioikeus. Vuonna 2022 saapuneiden asioiden määrä oli 1 127 ja ratkaistujen 1 141. Saapuneista asioista rikosasioita oli noin 75, riita-asioita noin 21 ja muita asioita noin 4 prosenttia. Saapuneista asioista 37 eli noin 3 prosenttia oli sellaisia, joissa oikeudenkäyntikieli oli ruotsi. Vuonna 2022 hovioikeudessa pidettiin 271 pääkäsittelyä.

Vaasan hovioikeuspiiriin kuuluvat Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjanmaan ja Satakunnan käräjäoikeudet.