Vaasan investoi kotimaiseen kauraan, Vantaalle uusi kauraleipälinjasto

”Kauraleivän suosio on kasvanut voimakkaasti. Investointimme vastaa kasvaneeseen kysyntään ja mahdollistaa myös uudet leipäinnovaatiot. Sen lisäksi, että uuden linjan nykyaikaisella teknologialla leivontatulos on entistä parempi, lisää linja energiatehokkuutta ja mahdollistaa myös uusiutuvan energian käytön. Lisäksi prosessia on kehitetty niin, että raaka-aineen hukka on minimoitu”, kertoo leipomoyhtiö Vaasan toimitusjohtaja Thomas Isaksson ja jatkaa:

”Maailmanmarkkinoiden viimeaikaiset heilahtelut ovat heijastuneet voimakkaasti elintarviketeollisuuteen ja ruuantuotantoon myös Suomessa. Olemme varmasti kaikki tunteneet energia- ja tuotantokustannusten nousun kukkarossamme. Maailman tapahtumista huolimatta uskomme pitkän aikajänteen strategiaamme kotimaisuudesta ja kestävästä kehityksestä edistäen kotimaista leiväntuotantoa suomalaisesta viljasta.”

Investointi mahdollistaa myös uudenlaisen kauratuotekehityksen. Vantaan leipomon Viljatar-linjan kapasiteetti on 60 % korkeampi kuin aiempien vastaavien ja sillä pystyy leipomaan jopa 25 000 leipää tunnissa. Leipomoyhtiö Vaasanin Vantaan leipomossa työskentelee 150 leipomoalan ammattilaista ja Viljatar-linjasto työllistää Vantaalle 15 uutta leipuria. Logistiikan ja muiden tukitoimintojen myötä Vantaan leipomo työllistää kaikkiaan 220 ihmistä.

Viljatar vahvistaa Vantaan asemaa Suomen leipäpääkaupunkina

”Olemme iloisia Vaasanin panostuksesta Vantaalle, ja haluamme luoda hyvät toimintaedellytykset investoiville yrityksille. Kaura on suomalainen ja sydänystävällinen huipputuote. Vaasan Oy työllistää leipomoalan osaajia ja panostaa tuotekehitykseen ja resurssiviisauteen, mitä arvostamme”, iloitsee Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen.

Uuden Viljatar-linjaston myötä Vaasan kauratyynyt uudistavat ilmettään. Leivät leivotaan yhä tutulla koko perheelle maistuvalla reseptillä, mutta uuden teknologian avulla niistä tulee entistäkin kuohkeampia ja muhkeampia. Samalla Vaasan kauratyynyjen ja Vaasan Täysjyvä Kauratyynyjen brändi-ilme ja pakkaus uudistuvat.

Vaasan Oy on suomalainen leipomoalan yritys, joka työllistää Suomessa noin 530 henkilöä. Yhtiön historia ulottuu aina vuoteen 1849, mikä tekee meistä Suomen vanhimman valtakunnallisen leipomoalan toimijan. Leivomme suomalaisten rakastamia leipiä viidessä leipomossa eri puolilla Suomea ja tehtävänämme on vahvistaa leipomotoimialan elinvoimaisuutta Suomessa. Tunnetuimpia tuotemerkkejämme ovat Vaasan Ruispalat, Vaasan Kaurasydän, Vaasan Kaura 100 %, sekä Vaasan hampurilais- ja hotdog -sämpylät. Suomen lisäksi leivomme myös Baltian maissa. Omistajamme LantmännenUnibaken kautta olemme osa ruotsalaisten maanviljelijöiden omistamaa Lantmännen-monialakonsernia, joka on yksi Euroopan suurimpia toimijoita bioenergia-, kone-, maatalous- ja elintarviketoimialalla. Liikevaihtomme Suomessa ja Baltiassa vuonna 2021 oli 195 miljoonaa euroa. www.vaasan.fi