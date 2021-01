Vaasan kansalaisopisto Almassa on todettu toinenkin koronatartunta

Kansalaisopisto Alman aikuisten perusopetuksen toisellakin opiskelijalla on todettu koronatartunta. Altistuneita on nyt yhteensä 24 henkilöä, joista neljä on opiston henkilökuntaan kuuluvia. Opiskelija, hänen ryhmänsä ja ryhmän opettajat ja ohjaajat on määrätty karanteeniin 1.2. saakka.

Aikuisten perusopetuksen kaikki ne ryhmät, joiden opettajat ja ohjaajat kuuluvat altistuneisiin, siirtyivät etäopetukseen jo 20.1.2021 aikaisemman tartunnan vuoksi. Uuden tartunnan johdosta etäopetus jatkuu 5.2. saakka. Todetulla tartunnalla ei ole vaikutusta muihin ryhmiin. Aiemmin todetusta tartunnasta tiedotettiin 22.1.2021: www.vaasa.fi/ajankohtaista/vaasan-kansalaisopisto-almassa-on-todettu-koronatartunta/

