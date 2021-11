Vaasan kaupungin hyvinvointijohtajaksi on valittu Virve Flinkkilä

Virvellä on sosiaali- ja terveysalan työkokemusta niin kuntahallinnosta kuin sosiaali- ja terveysministeriöstä. Hän siirtyy tehtävään Vantaa-Kerava -soteuudistuksen projektipäällikön tehtävästä.

– Minusta on mukava palata kotiseudulleni Pohjanmaalle, asuttuani lähes 30 vuotta pääkaupunkiseudulla. Olen todella iloinen päästessäni työskentelemään Vaasan kaupungilla, sillä minulla on kuva Vaasasta modernina työnantajana ja kaupunkina. Teillä on mielestäni erinomainen uusi brändityö tehtynä, ja on hienoa päästä mukaan rakentamaan vaasalaisten hyvinvointia yhdessä, iloitsee uusi hyvinvointijohtaja Virve Flinkkilä.

Hyvinvointijohtaja on kaupunkilaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä vastaava viranhaltija

Hyvinvointijohtaja vastaa kaupungin hyvinvointitiedolla johtamisesta, toimii esittelijänä kaupunginhallituksen hyvinvointijaostossa ja vastaa kuntalaisviestinnästä hyvinvointiin liittyen. Hyvinvointijohtaja toimii hyvinvointikuntayhtymän toimintojen sovittamisesta ja hyvinvointikuntayhtymän kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaavana viranhaltijana.

Hyvinvointijohtajan vastuulle kuuluu hyvinvointisuunnitelman ja hyvinvointikertomuksen laatiminen ja seuranta. Hyvinvointijohtaja osallistuu talousarviosuunnitelman laatimiseen ja toteutumisen seurantaan. Hyvinvointijohtaja valmistelee ja toimii esittelijänä järjestöjen ja yhdistysten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvissä toiminta-avustuksissa sekä valmistelee ja esittelee hyvinvointijaostolle sosiaali-ja terveysalan rahastojen käyttöön liittyvät asiat.