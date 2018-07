Vaasan kaupungin kotihoito on yksi Labquality Oy:n Vuoden laatutarina –kilpailun finalisteista

Vuoden laatutarina –kilpailun finalistit on valittu. Vaasan kaupunki valikoitui viiden finalistin joukkoon teemalla ”Yhteistyöllä parempaa hoivaa ja aktiivisuutta arkeen”.

Yhteistyöllä parempaa hoivaa ja aktiivisuutta arkeen on Vaasan kaupungin kotihoidon koti- ja laitoshoidon johtaja Leif Holmlundin, vanhustyön avustaja -ryhmän esimiesohjaaja Tamara Vierin sekä toiminta- ja fysioterapeuttien luoma yhteistyömalli.

Mallin tavoitteena on mahdollistaa kotihoidon asiakkaalle pitkäkestoinen ja kuntoa ylläpitävä kotikuntoutus-toimintamalli, joka parantaa ja ylläpitää kotipalvelun asiakkaiden fyysistä hyvinvointia. Kotihoidon Vanhustyön Avustajat on puolestaan kotihoidon ja Vaasan kaupungin työllistämisyksikön yhteistyömalli.

Kilpailulla näkyvyyttä kehitystyölle

Labguality on suomalainen sosiaali- ja terveydenhuollon laatutalo, joka edistää asiakas- ja potilasturvallisuutta parantamalla ISO-standardien mukaisia laaduntunnustuksia. Labquality Oy:n ensimmäistä kertaa järjestämä kilpailu on suunnattu sosiaali- ja terveyshuollon organisaatioille. Kilpailussa palkitaan paras laadun edistämiseen liittyvä teko, joka on vaikuttavalla tavalla parantanut esimerkiksi organisaation tyytyväisyyttä tai asiakkaiden ja potilaiden hyvinvointia.

Kilpailulla pyritään myös antamaan näkyvyyttä päivittäin tehtävälle kehitystyölle. Arviointikriteereinä toimivat mm. idean tuoreus ja tavoitteellisuus sekä hyvinvoinnin lisääntyminen.

Kilpailuun saapui yli 50 hakemusta laatutyöstä. Finaaliin valikoituivat:

Vaasan kaupunki, koti- ja laitoshoidon kotihoito.

Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus JYTE.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite.

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, keskussairaala.

Vantaan työterveys liikelaitos.

Kilpailun voittaja julkistetaan 24.8. Terveys ja Talouspäivillä Helsingissä. Palkintoraati koostuu viidestä sosiaali- ja terveysalan huippuvaikuttajasta. Pääpalkintona on 10 000 euroa. Kilpailun suojelijana toimii Elisabeth Rehn.

Vaasan kaupungin koti- ja laitoshoidolle on myönnetty Labqualityn laatujärjestelmän sertifiointi, SHQS laaduntunnustus vuosina 2011, 2014 ja viimeisin 2017. Sosiaali- ja perhepalvelut, terveyspalvelut ja Laihian yhteispalvelu valmistelevat parhaillaan laaduntunnustuksen hakuaan.