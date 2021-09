Vaasan kaupungin LinkedIN-sivu Suomen 10 parhain elokuussa

Sometrik on tekoälyä hyödyntävä sosiaalisen median tutkimuspalveluita ja konsultointia tarjoava yritys, joka tuottaa kuukausittain listan LinkedINissä parhaiten menestyneitä sivuista. Vaasan kaupungin LinkedIN sivu pääsi elokuussa sijalle 10. ja oli samalla myös kaikkien Suomen kaupunkien LinkedIN-sivuista menestynein. Ykkössijan nappasi vanhuspalvelu Gubbe ja kärkiviisikkoon sijoittuivat myös Duunitori, Suomen Olympiakomitea, Verohallinto sekä Lidl Suomi.

– LinkedINiä on nyt määrätietoisesti kehitetty viime vuosina ja seuraajamäärät ovat koko ajan tasaisesti kasvaneet. Meillä on jo yli 4500 seuraajaa, mikä on enemmän kuin monella suuremmallakin kaupungilla. Pitkäjänteinen työ tuottaa nyt tulosta ja olemme siitä todella ylpeitä. Siitä kiitos viestinnän ja rekryn tiimille, jotka tekevät loistavia sisältöjä sekä tietysti kaikille seuraajillemme, sanoo Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén.

Elokuussa Vaasassa uutisoitiin näkyvästi Vaasan solmimasta aiesopimuksesta akkukennotehtaasta norjalaisen FREYR Batteryn kanssa. Lisäksi Merenkurkkuun rantautui uudistuvaa energiaa hyödyntävä, maailman ympäristöystävällisin matkustaja-autolautta Aurora Botnia. Kansallisesti ja jopa kansainvälisestikin merkittävät uutiset keräävät huomiota ja menestyvät myös some-kanavilla.

Vaasan kaupunki on luotettava työnantaja

Vaasan kaupungin työnantajakuvaa on tutkittu jo pidempään tiiviisti ja alkuvuonna kaupunki järjesti laajamittaisen kyselyn aiheesta sekä sisäisesti omalle henkilökunnalle että ulkoisesti. Vastaajia saatiin valtakunnallisesti.

– Tutkimuksen mukaan meitä pidetään luotettavana, vakaana ja varmana työnantajana sekä vastuullisena toimijana. Oli hienoa saada näin positiivisia tuloksia. Lähes kaikki kyselyyn vastanneista Vaasan kaupungin työntekijöistä hakisi nykyistä työtehtäväänsä uudelleen. Meillä koetaan olevan mielenkiintoisia ja merkityksellisiä tehtäviä. LinkedIn on erinomainen kanava viestiä meidän monipuolisista työtehtävistä ja lisätä kaupungin tunnettavuutta työnantajana, kertoo Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell.

Vaasan kaupungin LinkedIN-kanavalla suosittuja aiheita ovat olleet etenkin kaupungin kehitykseen ja rekrytointiin liittyvät postaukset.

– LinkedIN-kanavalla työnantajakuvaa vahvistetaan some-kanavista vahvimmin. Siellä viestitään kaupunkimme tavoitteista, arvoista ja saavutuksista sekä miksi meille kannattaisi hakea töihin, tiivistää viestintäpäällikkö Forsén.