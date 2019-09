Vaasan kaupungin museoihin pääsee ilmaiseksi keskiviikkona 2.10.

Museoissa juhlistetaan ilmaisella sisäänpääsyllä Vaasan kaupungin syntymäpäivää 2.10. Ilmaiseksi pääsee Kuntsin modernin taiteen museoon, Pohjanmaan museoon ja Tikanojan taidekotiin. Vaasan taidehalli on suljettuna näyttelyvaihdon vuoksi.

Kuntsin ensimmäisessä kerroksessa on viimeistä viikkoaan avoinna Hans Rosenströmin näyttely No Land is an Island, jonka intiimit teokset kutsuvat katsojan terävöittämään aistejaan ja antautumaan läsnäololle eri tiloissa ja tilanteissa.

Kuntsin toisessa kerroksessa on Swanljungin kokoelmasta koottu näyttely Odysseia – Matka taiteessa. Esillä on amerikkalaista, pohjoismaista ja suomalaista taidetta.

Kuntsilla on klo 15 muusikko, kontrabasisti Ahti Lassilan Walking bass -kierros. Teokset, tila ja akustisen kontrabasson äänimaailma tuottavat paikalla olijoille uudenlaisen taidekokokemuksen.

Pohjanmaan museossa on esillä näyttely Meri vie, meri tuo. Näyttely kertoo siitä, miten meri on ollut mukana suomalaisten historiassa ja elämässä monessa eri muodossa. Taidehistorioitsija Tuija Peltomaan kuratoimassa näyttelyssä on esillä teoksia 1850-luvulta 1950-luvulle.

Tikanojan taidekodin Sielun silmä -näyttelyn aiheena on selvänäköisyys ja näyttely perustuu taiteen- ja uskonnontutkija Nina Kokkisen väitöstutkimukseen. Kokkisen kuratoimassa näyttelyssä on teoksia mm. Akseli Gallen-Kallelalta, Hugo Simbergiltä, Ellen Thesleffiltä ja Pekka Haloselta.

Pohjanmaan museo ja Tikanojan taidekoti ovat keskiviikkona avoinna klo 10-17 ja Kuntsin modernin taiteen museo klo 11-17.