Vaasan kaupungin museoissa korostetaan vuonna 2023 paikallista ja alueellista taidetta

Helmikuussa Kuntsin modernin taiteen museossa avautuu laaja näyttely Lars Swanljungin (1944–2022) nykytaiteen kokoelmasta. Vaasalaissyntyinen taiteenkeräilijä ehti kerätä yli 900 teoksen kokoelman, joka keskittyy suomalaiseen ja pohjoismaiseen nykytaiteeseen. Swanljung hankki teoksia sekä kansallisesti ja kansainvälisesti tunnetuilta että nuorilta lupaavilta taiteilijoilta. Kokoelma on lahjoitettu Vaasan kaupungille. Kokoelma Swanljung on esillä 25.2.–20.8.2023.

Vaasalainen, palkittu tekstiilitaiteilija Kaarina Heikinheimo tuo maaliskuun lopulla upeissa väreissä leiskuvat teoksensa Tikanojan taidekotiin. Näyttelyn nimi 5+ huonetta kertoo, että teoksia on esillä viidessä näyttelysalissa ja taiteilijan uran viideltä vuosikymmeneltä. Heikinheimon suurikokoiset tekstiiliveistokset koristavat monia julkisia tiloja kotikaupungin lisäksi laajalti. Näyttely Kaarina Heikinheimo: 5+ huonetta on esillä 31.3.–24.9.2023.

Näyttelyohjelmistoa rakennetaan vuosittain monipuoliseksi kokonaisuudeksi ja on tärkeää nostaa esille alueen omia taiteilijoita. Huhtikuussa Pohjanmaan museon vaihtuvien näyttelyiden tilaan avautuu Pohjalaisen Taiteilijaliiton ja Vaasan Taiteilijaseuran yhteinen ryhmänäyttely Kontakti.

– Kuraattoriksi kutsuttu Aura Seikkula tuo toivottavasti uuden näkökulman meille tuttuihin taiteilijoihin, kertoo näyttelypäällikkö Maaria Salo. Seikkula tutustuu ensin näyttelyyn hakeneiden jäsenten tuotantoon, jonka jälkeen alkaa näyttelyn kuratointi. Jää vielä nähtäväksi, mitä taiteilijoita ja minkälaisia teoksia näyttelyssä tuodaan esille. Näyttely on esillä 28.4.–10.9.2023.

Taidehallissa kolme uutta näyttelyä

Vaasan Taidehallissa nähdään Heidi Kilpeläisen 3-kanavainen videoinstallaatio Land of Dreams (2019). Videoteoksen lähtökohtana on taiteilijan Lauluvastaanotto (Tango Therapy) -performanssiprojekti, jossa hän matkusti ympäri Suomea ja vieraili vastaanottokeskuksissa sekä sotainvalidien ja -leskien kodeissa laulamassa yhdelle henkilölle kerrallaan. Ajankohtainen kokonaisuus punoo yhteen inhimillisen kohtaamisen, sukupolvelta toiselle periytyvien traumojen ja myötätunnon teemoja ja se on esillä 18.2.–16.4.2023.

Johanna Piston ja työryhmän toteuttamassa interaktiivisessa taidenäyttelyssä kävijöillä on oma toiminnallinen roolinsa. Taideteoksiin on kytketty sensoreita ja niissä hyödynnetään digi-, video-, ääni-ja kuvataidetekniikkaa. Näyttelyvalinnan on tehnyt Vaasan kaupungin kulttuuripalvelut. Näyttely nähdään 22.4.–11.6.2023.

Kesällä avautuvan Saku Soukan Scope -näyttelyn teoskokonaisuus koostuu videoesseestä, valokuvateoksista sekä ready-made -installaatioista. Taiteilija on manipuloinut ottamiaan valokuvia tekoälyn avulla saaden aikaan surrealistisia lopputuloksia. Ready-made -teoksissaan hän yhdistelee ihmisten käyttämiä elektronisia laitteita ja luonnosta peräisin olevia orgaanisia elementtejä. Näyttely on esillä 17.6.–20.8.2023.

Vaasan kaupungin museot hallinnoivat viimeistä vuotta 2023 Vaasan Taidehallin ohjelmistoa. Vuonna 2024 tila siirtyy Vaasan Taiteilijaseuralle, jolla se on ollut myös aiemmin käytössään. Siirtymävaiheesta ja uuden ohjelmiston käytännöistä tiedotetaan myöhemmin ja siitä vastaa puheenjohtaja Tuija Arina-Sundelin.



Muutokset näyttelyohjelmaan ovat mahdollisia.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/NJFAQliSugkh5P5v/fo