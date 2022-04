Vaasan kaupungin työllistämisstipendi herättää kiinnostusta valtakunnallisesti

Nuoret urheilijat saavat viettää kesän treenaten lajinsa parissa, mutta saavat samalla kokemusta työnteosta ja pystyvät tienaamaan urheilullaan palkkaa.

– Samalla nuoret pääsevät jakamaan tietoutta lajistaan ja innostamaan muitakin nuoria liikkumaan, joten tästä monimuotoisesta toimintatavasta hyötyvät kaikki. Tämä on koettu todella positiiviseksi tueksi ja olemme ilolla mukana innostamassa nuoria unelma-ammattiinsa, Vaasan kaupungin työllistämisvastaava Helena Nurmikoski kertoo.

Työllistämisstipendi on suunnattu 14-24-vuotiaille nuorille, jotka ovat kirjoilla Vaasassa. Sitä myönnettäessä otettiin tänä vuonna erityisesti huomioon nuoren lajit, tavoitteet, tulevaisuuden suunnitelmat, aikaisemmat menestykset ja ideat markkinointiin.

– Työllistämisstipendi on koettu toimivaksi tavaksi tukea huipulle tähtääviä nuoria urheilijoita ja se on saanut jo valtakunnallistakin huomiota urheilupiireissä. Nuoret urheilijamme saavat mahdollisesti myös ensimmäisen kokemuksen kesätyöstä tämän mahdollisuuden kautta. Urheilijoiden valinnassa on tänä vuonna otettu huomioon myös markkinointi ja miten nuoret urheilijat toisivat esille Vaasaa viihtyisänä ja menestyksekkäänä urheilukaupunkina, Vaasanseudun urheiluakatemian toiminnanjohtaja Jens Wallin.

Seuraa nuoria Instagramissa

Stipendin saaneet nuoret tulevat kertomaan harjoittelustaan kesän ajan Vaasanseudun urheiluakatemian Instagram-sivulla: vsuavria. Nuorten urheilijoiden arkea pääsee seuraamaan myös hashtageilla VsuaVriaSummer ja VaasaVasa.

Valitut tuovat tänä vuonna skaalaan mukaan monipuolisesti eri urheilulajeja. Instagramista voi seurata lajeja kuten yleisurheilu, telinevoimistelu, uinti, paini, jalkapallo, jääkiekko, breakdance, pesäpallo, maastohiihto, cheerleading, lentopallo, taitoluistelu ja amerikkalainen jalkapallo. Urheiluakatemian viestinnästä vastaava Martin Grandell on nuorten tukena ja apuna somepäivittämisessä.

– Huippu-urheilu on kokonaisvaltaisesti kovaa työtä mutta samalla palkitsevaa ja antoisaa yhdessä tekemistä. Urheilusta saadut opit ja hyödyt ovat arvokkaita riippumatta siitä, tuleeko huippu-urheilijaksi vai ei. Haluaisin nähdä iloa ja innostusta mutta myös sen, kuinka urheilusuoritusten mahdollisista epäonnistumisista opitaan ja päästään yli yhdessä, esimerkiksi valmentajan kanssa. Urheilijat osaavat maailmanlaajuisestikin hyödyntää ja tukea omaa uraansa somen kautta yhä enenevissä määrin, joten markkinointi on tärkeä taito, Grandell kertoo.

Somepostausten lisäksi urheilijat pitävät tuetun jakson aikana harjoituspäiväkirjaa, johon oma valmentaja kuittaa suoritetut harjoitukset.