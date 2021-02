Vaasan kaupunginkirjaston verkkokirjasto uudistuu 1.3. lähtien

Vaasan kaupunginkirjasto siirtyy verkkokirjasto Finnaan 1.3.2021 lähtien. Verkkokirjaston muutos ei vaadi kirjaston asiakkailta erityisiä toimenpiteitä, vaan asiakkaiden lainat, varaukset ja maksut siirtyvät automaattisesti uuteen järjestelmään.

Uuden verkkokirjaston osoite on https://vaasankirjasto.finna.fi/.

Finnassa voi hakea ja selata aineistoja, uusia lainoja, varata aineistoa ja tehdä omia suosikkilistoja. Kirjautumaan pääsee kirjastokortin numerolla ja PIN-koodilla. Aineistohakuja ja aineiston selaamista voi tehdä kirjautumatta.

Verkkokirjaston muutos ei vaadi kirjaston asiakkailta mitään erityisiä toimenpiteitä. Asiakkaiden lainat, varaukset ja maksut siirtyvät automaattisesti uuteen järjestelmään. Jos olet tehnyt vanhaan verkkokirjastoon omia listoja esim. luetuista kirjoista, ne eivät siirry automaattisesti uuteen verkkokirjastoon.

Finna.fi-sivuilta löytyy vinkkejä tiedonhakuun ja muita käyttöohjeita koko kattavan palvelun hyödyntämiseen. Vaasan kaupunginkirjaston Finna-verkkokirjastossa on myös tietoa kirjaston palveluista, tapahtumista ja näyttelyistä.

Osa Finna-hakupalveluiden kokonaisuutta

Vaasan kaupunginkirjaston Finna-verkkokirjasto on osa Finna-hakupalveluiden kokonaisuutta. Finna.fi on valtakunnallinen, kirjastoille ilmainen, avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkokirjasto, jonka kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Kansalliskirjasto. Tällä hetkellä mukana on 400 arkistoa, museota ja kirjastoa, joiden aineistot ovat saatavilla yhdellä kertaa valtakunnallisesta Finna.fi-hakupalvelusta.

Vaasan Finna-verkkokirjastossa ei välttämättä näy vielä kaikkien aineistojen saatavuustietoja mutta sivustoa rakennetaan valmiimmaksi. Myöskään verkkomaksaminen ei vielä ole mahdollista.