Vaasan kaupunginorkesteri noteerataan kansainvälisessä klassisen musiikin ammattilehdessä

Vaasan kaupunginorkesteri rakentaa uutta klassista äänimaailmaa, soundia, orkesterille palaamalla autenttisuuteen ja alkuperäisyyteen. Klassisen aikakauden musiikki, kuten esim. W.A. Mozart ja L. Beethoven, on juuri Vaasan kaupunginorkesterin kokoiselle kokoonpanolle soveltuvaa ohjelmistoa. Vaasan kaupunginorkesteri on ensimmäisenä kaupunginorkesterina Pohjois-Euroopassa lähtenyt erottautumaan ja erikoistumaan klassiseen musiikkityyliin aikakauteen sopivien klassisten instrumenttien avulla. Orkesterille hankittiin käyttöön klassiset jouset v. 2022 ja jousten jälkeen äänimaailmaa täydennettiin luonnon käyrätorvilla ja trumpeteilla sekä puuhuiluilla. Vaasan kaupunginorkesterin uusi klassinen ääni soitinhankintoineen on kokonaisuudessaan valmis vuonna 2024. Tällöin orkesterissa soi klassisten jousten, huilujen ja torvien lisäksi kokonaisuuden täydentävät oboet.