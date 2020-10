Vaasan kaupunginsairaalassa yksi tartunta

Vaasan kaupunginsairaalan osaston 7 yksi työntekijä on saanut koronavirustartunnan. Työntekijä on ollut oireiden ilmaantuessa vapaapäivillä ja sen jälkeen poissa töistä. Jatkotartuntojen mahdollisuus on olemassa, mutta riski on kuitenkin pieni. Kaksi muuta työntekijää samasta työyhteisöstä on asetettu karanteeniin.

– Henkilöstölle, potilaille ja potilaiden omaisille on asiasta kerrottu heti tartunnan tultua ilmi. Testeissä ovat käyneet ne henkilöt, joille testaus on katsottu tarpeelliseksi. Tilanne on saatu rajattua hyvin, ja potilaat ovat tehostetussa oireseurannassa, vahvistaa koti- ja laitoshoidon ylilääkäri Markus Råback. Vierailukielto on edelleen voimassa Vaasan kaupunginsairaalan osastoille ja ikäihmisten tehostettuun palveluasumiseen ajalla 7.-31.10.2020. Potilaat, jotka ovat tehostetussa oireseurannassa osastolla 7, hoidetaan omissa huoneissaan, ja tällä tavoin tartuntavaaran riskiä voidaan entisestään pienentää. Tartunnan saanut henkilö on hyväkuntoisena kotihoidossa.

