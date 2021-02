Vaasan kaupunginteatteri ja Wasa Teater yhteistyöhön | Samarbete mellan Vasas teatrar

Vaasan kaupunginteatteri ja Wasa Teater toteuttavat kevään aikana yhteistyönä mielekästä sisältöä ikäihmisille sekä kaksipäiväisen äitienpäiväkonsertin. Wasa Teater och Vasa stadsteater samarbetar under våren kring stimulerande program för åldringar och en morsdagskonsert.

Idea Vaasan kaupunginteatterin ja Wasa Teaterin yhteistyöhön lähti jo teattereiden johtajien, Wasa Teaterin Ann-Luisen Bertellin sekä Vaasan kaupunginteatterin Seppo Välisen, ensitapaamisesta.

- Tapasimme Ann-Luisen kanssa heti, kun hänet valittiin Wasa Teaterin johtajaksi. Puhuimme, että meidän täytyy päästä tekemään yhdessä töitä heti. Meillä on syytä olla ylpeitä siitä, että meillä on tässä kaupungissa kaksi hienoa ammattiteatteria. Kannamme vastuuta hyvinvoinnista erityisesti tänä aikana ja on tärkeää, että pystymme tuottamaan vanhuksille virikkeitä molemmilla kotimaisilla kielillä. Uskomme, että pienestä yhteistyöstä kasvaa tulevaisuudessa isompi virta, valottaa Välinen.

Vaasan kaupunginteatteri ja Wasa Teater tuottavat kevään aikana yhdessä sisältöä Vaasan Alvar-kuvapuhelinpalveluun. Vaasan Alvar on kotihoidon ja Ikäkeskuksen yhdessä tuottama kuvapuhelinpalvelu, jonka kautta ikäihmiset saavat videoiden välityksellä kotihoidon palveluja sekä viriketoimintaa, sosiaalista pääomaa, toimintakykyä ja kuntoutumista edistävää toimintaa.

- Tuotamme ikäihmisille Alvar-palveluun muun muassa runoja, lauluja, näytelmätekstejä ja talokierroksia. Lisäksi olemme esitelleet näyttelijöiden lemmikkejä ja keskustelleet siitä, millaisia lemmikkejä Alvar-palvelun asiakkailla on ollut, Bertell selventää.

Äitiä juhlistetaan musiikin merkeissä

Vaasan teatterit toteuttavat keväällä yhteistyönä myös äitienpäiväkonsertin. Konsertti esitetään Wasa Teaterissa 7. toukokuuta ja Vaasan kaupunginteatterilla 8. toukokuuta. Konserteissa kuullaan upeaa musiikkia molemmilla kotimaisilla sekä muilla kielillä.

- Äitienpäiväkonsertti on seuraava askel yhteistyössämme; siirrymme konkreettiseen esitystoimintaan. Mikä sen mukavampaa, kuin lähteä tekemään molemmilla kielillä hyvää musiikkia niinkin hienoon päivään kuin äitienpäivä. Molemmissa taloissa on vahvaa musiikkiosaamista, joten tämä tuntui todella luotevalta, summaavat Bertell ja Välinen.

Konserteissa esiintyvät Vaasan kaupunginteatterista Sarah Nedergård, Sonja Silvander, Toni Ikola, Jukka Wennström, Terhi Suorlahti, Juha Ekola, Ulla Väätäinen ja Timo Luoma. Wasa Teaterista lavalle nousevat näyttelijät Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, Maria Udd, Markus Lytts ja Tove Qvickström.

Laulajia säestää kolmihenkinen yhtye, jota johtaa Vaasan kaupunginteatterin kapellimestari Sauli Perälä. Konserttien juontajina toimivat Vaasan kaupunginteatterin näyttelijä Oiva Nuojua sekä Wasa Teaterin näyttelijä Carola Sarén. Konserttien kesto on 1,5 tuntia ilman väliaikaa.

Idén till samarbetet mellan teatrarna uppstod redan i det första mötet med teatrarnas chefer.

- Vi träffades med Ann-Luise när hon blev chef för Wasa Teater, och vi kom fram till att vi genast måste börja samarbeta mera. Vi har all orsak att vara stolta över att vi har två fina proffessionella teatrar i Vasa. Vi på teatrarna har ett ansvar för välmående, speciellt i dessa tider, och vi kan producera upplyftande program till våra äldre på två språk. Vi tror att ett småskaligt samarbete växer till något större med tiden, säger Seppo Välinen.

Med hjälp av Alvar-bildtelefontjänsten får många av hemvårdens och Seniorcentrets klienter hemvårdsservice, rekreationsverksamhet, socialt kapital och verksamhet som främjar funktionsförmågan och rehabilitering. Tillsammans med Vasa stad och Vasa stadsteater har Wasa Teater gått in för att producera material för tjänsten.

- Vi producerar ett gemensamt program för klienterna som följer sändningen i Alvar-tjänsten. Innehållet består av dikter, sånger, teaterberättelser och rundturer i teaterhuset. Vi har också presenterat skådespelarnas husdjur och diskuterat hurudana husdjur klienterna haft, säger Bertell.

Mödrar hyllas med morsdagskonsert

Wasa Teater och Vasa stadsteater smarbetar också kring två morsdagskonserter som planeras till 7-8 maj i år. Det blir en tvåspråkig morsdagskonsert, där också andra språk kan förekomma.

- En morsdagskonsert är nästa steg i vårt samarbete, som gör att samarbetet blir mera konkret som föreställningsverksamhet. Vad är bättre än att kunna förverkliga en tvåspråkig konsert med bra musik inför en så fin dag som morsdagen. Båda teaterhusen har starka sångare och många musikkunniga, det känns kreativt och bra att göra detta tillsammans, summerar Bertell och Välinen.

Från Wasa Teater deltar Carola Sarén som konferencier tillsammans med kollegan Oiva Nuojua från stadsteatern. Utöver Carola så kommer Wasa Teaters skådespelare Johan Aspelin, Jonas Bergqvist, Lina Ekblad, Maria Udd, Markus Lytts och Tove Qvickström att medverka.

Från stadsteatern medverkar Sarah Nedergård, Sonja Silvander, Toni Ikola, Jukka Wennström, Terhi Suorlahti, Juha Ekola, Ulla Väätäinen och Timo Luoma. Också en tremanna orkester under ledning av Sauli Perälä från stadsteatern medverkar i konserterna.