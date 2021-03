Vaasan kaupunginteatteri mukaan Taidetestaajat-hankkeeseen

Vaasan kaupunginteatteri on valittu mukaan Taidetestaajat-hankkeeseen lukuvuodelle 2021-2022. Kahdeksasluokkalaiset pääsevät Vaasassa kokemaan ja arvioimaan syksyllä ensi-iltansa saavan Colorado Avenue –näytelmän.

Taidetestaajat-hankkeella on poikkeuksellisista ajoista huolimatta ennätysvuosi; kaikki Suomen yläkoulut ovat ilmoittautuneet mukaan lukuvuodelle 2021–2022 ja hanke on kerännyt ennätykselliset yli 68 000 osallistujaa. Taidetestaajat tarjoaa tulevana lukuvuonna kaikille Suomen kahdeksasluokkalaisille kaksi taidevierailua, jotka suuntautuvat koulujen lähialueille: omaan tai naapurimaakuntaan. Tulevan lukuvuoden vierailukohteiden valinnoissa painotettiin erityisesti nuorille sopivaa yleisötyökokonaisuutta sekä kiinnostavaa sisältöä. Vaasan kaupunginteatterissa kahdeksasluokkalaiset tutustuvat Taidetestaajat-hankkeessa syksyn uutuusnäytelmään Colorado Avenue.

- On hienoa, että pääsimme mukaan Taidetestaajiin myös tänä vuonna viime kauden näytösten peruunnuttua pandemian takia. Kahdeksasluokkalaiset ovat todella lämpimästi tervetulleita teatteriimme ja olemme iloisia voidessamme tarjota heille näytelmän, joka sijoittuu Pohjanmaalle ja kertoo uskalluksesta rakastaa ja rohkeudesta tarttua elämään kaksin käsin, iloitsee Vaasan kaupunginteatterin myyntipäällikkö Mari Omars.

Taidetestaajien kautta kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsevät kokemaan korkealaatuista taidetta. Taidevierailun lisäksi koululaisille jaetaan taidekokemusta tukevia etko- ja jatkotehtäviä ja heiltä kerätään palautetta kokemastaan arviointisovelluken avulla.

- Nyt on ehkä tärkeämpää kuin koskaan, että nuoret saavat kokea korkeatasoista taidetta ja kulttuuria paikan päällä autenttisissa ympäristöissä. Pandemia vei meiltä tämän mahdollisuuden lähes kokonaan pois. Me voimme kaikki auttaa toisiamme löytämään uudelleen sen maagisen tunteen, joka syntyy, kun taide ja yleisö kohtaavat tässä ja nyt. Tässäkin Taidetestaajat-toiminnalla on tärkeä rooli, toteaa Svenska kulturfondenin toimitusjohtaja Sören Lillkung Taidetestaajien tiedotteessa.

Taidetestaajat on osa Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton toimintaa, ja sitä rahoittavat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska kulturfonden sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö.