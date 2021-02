Vaasan kaupunginteatteri valmistelee uutta ohjelmaa

Vaasan kaupunginteatterin perinteinen esitystoiminta on tauolla 17. maaliskuuta saakka. Teatteri työstää silti parhaillaan monipuolista ohjelmatarjontaa keväälle sekä toteuttaa yhteistyöprojekteja Wasa Teaterin kanssa.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkoi yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista kymmeneen henkilöön 1. maaliskuuta saakka. Rajoituspäätöksen vuoksi Vaasan kaupunginteatterin seuraava näytös nähdään tämänhetkisen suunnitelman mukaan17. maaliskuuta.

Esitystauosta huolimatta teatterilla työt jatkuvat; syksyn tuotantojen suunnittelu on jo kovassa vauhdissa ja harjoitukset käynnistyvät pian. Työn alla ovat lisäksi yhteistyöprojektit toisen Vaasan ammattiteatterin, Wasa Teaterin, kanssa sekä erikoisohjelmiston toteuttaminen. Vaasan kaupunginteatteri ja Wasa Teater toteuttavat kevään aikana yhteistyössä sisältöä ikäihmisten Alvar-kuvapuhelinpalveluun sekä järjestävät äitienpäiväkonsertit 7.-8. toukokuuta. Kaupunginteatterissa työstetään myös parhaillaan Lämpiökeskusteluja-podcast-sarjaa, jonka ensimmäiset osat julkaistaan naistenpäivänä 8. maaliskuuta. Sitä ennen rakkausvalmentajat Armi & Teemu vastailevat parisuhdekysymyksiin Ystävänpäiväspesiaalissa 14. helmikuuta. Lasten ikisuosikki Herra Hakkarainen pitää satuhetkiä kaupunginkirjastolla loppukeväästä. Teatteri käyttää ajan hyödyksi myös toiminnan kehittämiseen ja uuden oppimiseen mm. kouluttamalla henkilökuntaa.

- Korona-aika on antanut mahdollisuuden laajentaa ajatteluamme ja uskon, että podcastit jäävät osaksi ohjelmistotarjontaamme tulevaisuudessakin. Podcastien avulla voimme avata tarkemmin esityksiä tai pohtia muuten kulttuurin ja taiteen olemassaoloa osana yhteiskuntaa, kertoo Vaasan kaupunginteatterin johtaja Seppo Välinen.

Seuraavat näytökset maaliskuussa

Ulla Tapanisen oli määrä esiintyä kaupunginteatterilla 19. helmikuuta vierailuesityksellään Lava-ammuntaa VI, mutta esitys on aluehallintoviraston rajoituspäätöksen vuoksi peruttu. Mikäli rajoitukset lieventyvät hiihtoloman jälkeen, nähdään seuraava Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! –lastenesityksen näytös 17. maaliskuuta. Kysytty musikaali The Sound of Music palaa näyttämölle 18. maaliskuuta. Suomen hevonen sekä Kissani Jugoslavia palaavat ohjelmistoon 25. maaliskuuta.

Teatterinjohtaja Välinen toivoo hartaasti, että esitystoiminta saataisiin käyntiin vielä tänä keväänä.

- Teatteri on kohtaamisen taidetta ja teatterissamme toivotaan, että yleisö voisi tulla teatteriin ja teatteri voisi tuoda väriä tähän harmaaseen kevääseen, kiteyttää Välinen.