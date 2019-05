Vaasan kaupunginteatteri ylitti viime vuoden kävijämäärän

Carl Knif Companyn kiitelty tanssiteos vierailee Vaasassa 27.3.2019 12:48:58 EET | Tiedote

Vaasalaislähtöisen Carl Knifin perustama tanssiryhmä Carl Knif Company tekee visiitin Vaasan kaupunginteatteriin. Katsojilla on ainutlaatuinen tilaisuus nähdä ryhmän nykytanssiteos At Once, in Helsinki Vaasassa tulevana maanantaina.