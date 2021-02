Vaasan kaupunginteatterin esitykset peruttu maaliskuun loppuun asti – Uutuutena näytöksiä suoratoistopalveluna

Vaasan kaupunginteatterin ovet pysyvät toistaiseksi yleisöltä suljettuna. Teatteri tarjoaa kuitenkin kevään aikana lapsille ja lapsenmielisille teatterielämyksiä verkon välityksellä.

Suomen hallitus linjasi keskiviikon neuvottelussaan koronapandemian torjunnan tiukemmista toimista. Rajoitustoimiin kuuluvat muun muassa yli kuuden hengen kokoontumisrajoitus leviämisalueilla, joihin Vaasan sairaanhoitopiirikin tällä hetkellä kuuluu. Myös Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän uusin suositus on, että yli kuuden hengen yksityistilaisuuksia ei järjestetä; päätös on voimassa koko maaliskuun ajan ja alkaisi mahdollisuuksien mukaan jo 26. helmikuuta. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto ei vielä toistaiseksi julkistanut uusinta päätöstään alueellisista kokoontumisrajoituksista, mutta hallituksen ohjeistuksen sekä Pohjanmaan koronakoordinaatiotyöryhmän suositusten perusteella Vaasan kaupunginteatterin esitystoiminnan taukoa on päätetty jatkaa maaliskuun loppuun saakka.

- Tämä tieto oli odotettu ja on mielestäni järkevä tässä tilanteessa. Meillä ajatukset on siirretty jo upeaan syyskauteen ja odotamme innolla, että voimme julkaista uuden ohjelmiston piakkoin, suunnittelee teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Teatterista otetaan mahdollisimman pian yhteyttä kaikkiin perutuista näytöksistä lipun varanneisiin asiakkaisiin. Teatterin lipunmyynti on suljettu hiihtoloman ajan 8. maaliskuuta saakka. Syksyn uusi ohjelmisto julkaistaan 16. maaliskuuta.

Rakkautta jokaiseen kotiin

Kevään aikana yleisöllä on mahdollisuus nauttia teatterista verkon välityksellä. Lapsille suunnattu kantaesitys Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! sai ensi-iltansa Vaasan kaupunginteatterissa marraskuussa. Taina Mäki-Ison ohjaamassa esityksessä nokkela etsiväryhmä Puu saa tehtäväkseen selvittää, mitä rakkaus on. Mysteeriä ratkoessaan ryhmä ajautuu toinen toistaan hauskempiin sattumuksiin. Esitystä tahdittaa Sauli Perälän mukaansatempaava musiikki. Suuren suosion saavuttanutta esitystä voi pian katsella myös omalta kotisohvalta verkkolähetyksenä. Esityksen tarkemmat näytösajat julkaistaan teatterin kotisivuilla lähiaikoina.

- Korona-aika ei ole vain synkistelyä, vaan sen aikana olemme pyrkineet kehittämään palveluja, joiden avulla kohtaamme katsojat. Onkin ilo tuoda supersuosittu ja upea kantaesitys nyt striimin välityksellä perheen pienimmille, Välinen iloitsee.