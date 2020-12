Vaasan kaupunginteatterin syyskausi 2019 saattelee lavalle maailmanlaajuisesti tunnetun hittimusikaalin Sugar – Piukat paikat. Syksyn ohjelmistoon kuuluvat myös uudistettu versio klassikkoteoksesta, jatkotarina suositulle lastennäytelmälle sekä absurdin teatterin hirtehisen hauska makupala.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston uusin päätös kieltää Vaasan sairaanhoitopiirien alueella kaikki yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset sisä- ja ulkotiloissa 17. tammikuuta asti. Päätöksen seurauksena myös Vaasan kaupunginteatterin esitystoiminnan tauko jatkuu tammikuulle saakka.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto rajoittaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän kymmeneen henkilöön aikavälillä 22.12.2020-17.1.2021 Pirkanmaan, Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueella. Vaasan kaupunginteatteri noudattaa viranomaismääräyksiä ja jatkaa esitystoiminnan taukoa 17. tammikuuta saakka. Kaupunginteatterin seuraavat esitykset ovat Tähtihetkiä-konsertti 21.- 22. tammikuuta, Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK! –lastenesitys 23. tammikuuta, Suomen hevonen –näytös 28. tammikuuta sekä Kissani Jugoslavia –näytös 29. tammikuuta. Seuraava The Sound of Music –musikaalin esitys on 30. tammikuuta.

Tuoreesta uutisesta huolimatta teatterinjohtaja Seppo Välinen vakuuttaa teatterin tähtäävän jo täydellä teholla kohti uutta.

- On harmillista, että esitystoiminnan tauko jatkuu. Kannan kuitenkin huolta niin työyhteisöstämme kuin asiakasturvallisuudestakin. Siksi maltamme odottaa hetkeä, jolloin pääsemme jakamaan teatteritaidetta katsojiemme kanssa. Uskon vahvasti, että olemme menossa kohti parempaa aikaa ja saamme pian tehdä työmme ydintä, esitystoimintaa. Sitä odottaessa työ teatterissa jatkuu ja tähtäämme kohti uutta esityskautta. Odotamme katsojia, sillä paljon uutta ja hienoa on luvassa. Toivotan kaikille lämmintä ja turvallista joulun aikaa, Välinen kommentoi.

Kaupunginteatteri ottaa mahdollisimman pian yhteyttä kaikkiin, jotka ovat varanneet tai ostaneet liput peruttuihin esityksiin.

Lisätiedot: teatterinjohtaja Seppo Välinen, p. 040 575 5231, seppo.valinen@vaasa.fi.