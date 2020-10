Vaasan kaupunginteatterin esitystoiminta tauolle

Tänään julkaistujen uusien viranomaisohjeistusten vuoksi Vaasan kaupunginteatterin esitystoiminta lakkautetaan 25. lokakuuta saakka.

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta päätti maanantain kokouksessaan, että kunnan alueella järjestettävät yli 50 hengen kokoukset ja julkiset tilaisuudet kielletään tartuntatautilain 58§ mukaisesti 25.10.2020 saakka. Päätöksessä annettiin myös vahva suositus sille, ettei yli 20 hengen kokoontumisia järjestetä 25.10. saakka sisä- tai ulkotiloissa. Vaasan kaupunginteatteri lakkauttaa päätöksen seurauksena esitystoimintansa 25. lokakuuta saakka.

Rakkaus?! IIK! KÄÄK! YÄK –lastenesityksen oli määrä saada ensi-iltansa 22. lokakuuta, mutta päätöksen vuoksi ensi-ilta siirretään. Uusi ensi-iltapäivämäärä on 28. lokakuuta. Seuraavat The Sound of Music –musikaalin ja Kissani Jugoslavia –näytelmän näytökset toteutuvat 30. lokakuuta.

- Meillä on upea ohjelmisto ja tuntuu pahalta, ettemme voi sitä esittää. Tällaisessa koko yhteiskuntaa ravistelevassa hetkessä haluamme kuitenkin turvata sekä henkilökuntamme että yleisömme turvallisuuden. Sydämestäni toivon, että saamme kohdata yleisön mahdollisimman pian ja teatteri tekee kaikkensa, että meillä käynti on turvallista, kommentoi teatterinjohtaja Seppo Välinen.

Teatterin lipunmyynnistä otetaan mahdollisimman pian yhteyttä kaikkiin, jotka ovat varanneet tai ostaneet liput peruttuihin näytöksiin.

Lisätiedot: teatterinjohtaja Seppo Välinen, p. 040 575 5231, seppo.valinen@vaasa.fi.