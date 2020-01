Vaasan kaupunginteatterin kevät täynnä tähtinimiä

Vaasan kaupunginteatterin kevät saattelee näyttämölle värikkäitä vierailuesityksiä ja sunnuntaikonsertteja aina operetista stand up –komiikkaan asti.

Kevätkauden käynnistää värikäs ja intohimoinen Giuditta-operetti, joka toteutetaan yhteistyössä OperaBoxin, Vaasan Oopperan ja Vaasan Oopperan kuoron sekä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Välimeren aurinkoon ja Pohjois-Afrikan tummansinisiin öihin sijoittuvan operetin rooleissa laulavat mm. sopraanot Mari Palo ja Riikka Hakola sekä tenori Heikki Halinen.

Kevät käynnistyy komiikalla

Vaasan alkukeväässä raikaa nauru, kun stand up –koomikot Mika Eirtovaara ja Ali Jahangiri kapuavat kaupunginteatterin lavalle. Eirtovaara saapuu viihdyttämään vaasalaisyleisöä Uusi Stand Up –Show! –kiertueensa merkeissä tammikuussa, ja helmikuussa on Jahangirin vuoro johdatella katsojat Alin Ihmemaahan. Mikko Kivisen, Ville Keskilän ja Kalle Pylvänäisen tähdittämä sekä stand up-koomikko Ismo Leikolan ja Pylvänäisen kirjoittama komediahulluttelu Saikkua, kiitos! irvailee lähes kaikelle sairastamiseen liittyvälle tammikuussa.

Mestareiden maaliskuu

Elävä legenda Pate Mustajärvi saapuu Vaasaan Teatterin kummitus vol. 2 –kiertueellaan maaliskuussa. Konsertissa kuullaan syyskuussa julkaistun Teillä oli nimet, ja kerran te kuljitte täällä -levyn kappaleita täydennettynä esittäjänsä laajasti tunnetuilla musiikillisilla hiteillä ja helmillä.

Maaliskuussa selviää, mikä on Parasta elämässä, kun Martti Suosalon mestarillinen monologiesitys nähdään ensimmäistä kertaa Vaasan kaupunginteatterin näyttämöllä. Suosalon esittämä kroonisesti masentuneen äidin poika yrittää piristää äitiään listaamalla asioita, jotka tekevät elämästä elämisen arvoista. Suosalo esittää Parasta elämässä -näytelmän yhdessä yleisön kanssa.