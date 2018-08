Vaasan kaupunginteatterin ohjelmisto: syksy 2018 ja kevät 2019

Syksy 2018 tuo Vaasan kaupunginteatterin näyttämölle kiehtovia musikaalisäveliä, hauskoja eläinhahmoja, hilpeätä farssi-ilottelua sekä viihdyttäviä konserttikiertue- ja näytelmävierailuja. Kevät 2019 alkaa oopperalla, jatkuu koskettavalla tragikomedialla ja lasten suosikki Katto-Kassisella.

Kauden avauksena suurelle näyttämölle valmistuu rakastettu musikaali Myrskyluodon Maija. Anni Blomqvistin (1909-1990) romaaneihin pohjautuva musikaali kertoo Maijasta ja hänen perheensä elämästä 1800-luvun puolivälissä Ahvenanmaan saaristossa Myrskyluodolla. Musikaalin on kirjoittanut Jussi Helminen ja säveltänyt Matti Puurtinen. Musikaali nähdään Jakob Höglundin tuoreena sovituksena. Höglund (vier.) ohjaa teoksen ja on lisäksi suunnitellut koreografian. Päärooleissa Maijana ja Jannena nähdään Heidi Kirves (vier.) ja Oiva Nuojua. Ensi-ilta on 8. syyskuuta.

Esitys kertoo Maijasta, joka avioituu nuoren kalastajan Jannen kanssa. Nuoripari muuttaa asumaan kaukaiselle Myrskyluodolle. Meri, sen suuri kauneus ja arvaamattomuus, on läsnä kaikkialla Maijan elämässä - tyynellä ja myrskyssä ja läpi vuodenaikojen. Maija kohtaa elämässään sekä onnea että suurta surua, mutta jaksaa koettelemusten jälkeenkin yhä unelmoida ja rakastaa.

Myrskyluodon Maija puhuu luonnon suuruudesta ja ihmisen yrityksestä elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Musikaalitoteutuksessa fyysinen ympäristö luodaan näyttelijöiden, koreografian ja neljän elementin, veden, tulen, ilman ja maan avulla.

Musikaalin toteuttaa suunnittelijaryhmä, joka on työskennellyt yhdessä aiemminkin useissa produktioissa. Jakob Höglundin työpareina toimivat lavastaja Sven Haraldsson Tukholmasta ja pukusuunnittelija Heidi Wikar Turusta. Puurtisen musiikki soi kansanlaulujen tyyliin sovitettuna, ja orkesteria johtaa Sauli Perälä. Esityksissä on ruotsinkielinen tekstitys.

Heidi Kirveksen ja Oiva Nuojuan rinnalla rooleissa esiintyvätnäyttelijät Kirsi Asikainen, Timo Luoma, Ville Seivo, Kielo Tommila (vier.), Jennie Storbacka (vier.), Tinja Sabel (vier.) Toni Ikola, Jari Hietanen, Anna Lemmetti-Vieri, Filip Ohls ja Miika Alatupa. Kaikkiaan 25-henkisessä ensemblessä on mukana myös runsas joukko avustajia sekä 9 lapsiavustajaa, jotka vuorottelevat kolmena ryhmänä esityksissä.

Herra Hakkarainen vaeltaa öisessä kaupungissa

Lapsille on luvassa tuore uutuus, näytelmä Mauri Kunnaksen luoman satuhahmon Herra Hakkaraisen seikkailuista. Erik Kiviniemen ohjaama Hyvää Yötä, Herra Hakkarainen saa ensi-iltansa 1. syyskuuta pienellä näyttämöllä. Näytelmän on Kunnaksen kirjojen pohjalta dramatisoinut ja kirjoittanut Sami Rannila.

Herra Hakkarainen on autuaan tietämätön maineestaan kaupungin uutterimpana unissakävelijänä. Hänen lemmikkinsä Masa Marsu sen sijaan saa pinkoa joka ikinen yö kuorsaavan ja unissaan puhuvan isäntänsä kannoilla. Herra Hakkarainen ratkaisee unissaan monenlaiset selkkaukset, mm. moottoripyöräjengi Pensapöksyjen ja Mutteripäiden kilpa-ajot. Hän tapaa Sissi Lisko von Pippendorfin kanssa kummitusperheen ja ryhtyy vieläpä metallibändi Ripulisauruksen laulajaksi.

Herra Hakkaraisen roolissa esiintyy Jorma Tommila sekä lukuisissa eri rooleissa Ville Härkönen, Jenny Malmberg (vier.) ja Aino Hyyryläinen ja joukko avustajia, mm. Vaasa-opiston pop- ja rock-kuorolaisia. Näytelmän uuden musiikin ovat tehneet Jenny Malmberg ja Riku Metsä-Ketelä.Näytelmän lavastuksen ja puvut on suunnitellut Maria Antman.

Rakkaat ja salarakkaat temmeltävät farssissa

Marraskuun alussa suurelle näyttämölle valmistuu ranskalaisen kirjailijan Marc Camolettin hillitön farssi Älä pukeudu päivälliselle. Näytelmä on klassikkofarssien todellinen herkkupala, ja se nähdään ensi kertaa Vaasan kaupunginteatterissa. Näytelmän ohjaa vierailijana Miika Muranen.

Nykypäivän Suomeen sovitetun farssin lavastaa ja puvustaa Reija Hirvikoski (vier.) Rooleihin heittäytyy kuusi näyttelijää: Lauri Kukkonen, Essi Hurme, Kirsi Asikainen, Annina Rubinstein (vier.), Ville Seivo ja Toni Ikola. Ensi-ilta on 2. marraskuuta.

Älä pukeudu päivälliselle on farssi rakkaista, salarakkaista ja salarakkaiden rakkaista. Petri ja Janina ovat onnellisesti naimisissa toistensa kanssa, vai kuinka onnellisia he ovatkaan. Janinalla on salasuhde Petrin parhaan kaverin Rikun kanssa. Mutta Petri ei tiedä siitä mitään, kuten ei Janinakaan tiedä, että Petri tapailee mallikaunotar Piiaa. Kun tähän sotkuun lisätään vielä pahaa aavistamaton pitopalveluyrittäjä, jonka tehtävänä on alkaa pitää tätä kulissia yllä kesken työkeikkansa Petrin ja Janinan kesähuvilalla, on varsinainen keitos valmis!

Näytelmä naurattaa uskomattomilla ihmissuhdekiemuroillaan sekä yhä mahdottomammaksi muuttuvalla salaisuuksien ja valheiden ilotulituksellaan. Tarjolla on päivällisresepti, johon jokainen kokki tuo oman erikoisen lisänsä ja lopussa kukaan ei voi olla enää varma, mitä kukin on soppaan tuonut.

Pienellä näyttämöllä jatkavat Taina Latvalan komedia MUN POHJANMAA 15.9. alkaen ja Juha Jokelan SUMU, 4.10. alkaen.

Irina ja Jesse laulavat rakkaudesta

Irinan ja Jesse Kaikurannan konsertissa kuullaan molempien artistien omasta tuotannosta heitä puhuttelevimmat rakkauslaulut, lisäksi muutama lainattukin. Tämä on intiimi ja pelkistetty konsertti, jossa pääosassa ovat huippusolistien tulkinnat ja koskettavat laulut. Lauluja rakkaudesta –konsertti 14. lokakuuta.

Juoksuhaudantie naurattaa

Red Nose Company & Teatteri Quo Vadis tuo näytelmän Juoksuhaudantie Vaasaan 31. lokakuuta pienelle näyttämölle. Koomikot Timo Ruuskanen ja Tuukka Vasama kiertävät Suomea tällä jo kulttimaineeseen nousseella esityksellä. Kari Hotakaisen Finlandia-palkittu romaani kertoo rakkaudesta, parisuhteesta ja suomalaisesta omakotitalounelmasta. Red Nose Companyn versiossa nousevat esiin tarinan kepeämmät sävyt. Tarinaa rytmittävät näyttelijöiden upeat tulkinnat rock-klassikoista: U2:sta Neil Youngiin ja Johnny Cashiin.

Laura Voutilainen tunnelmoi

Laura Voutilaisen konserttisalikiertue saapuu Vaasaan 11. marraskuuta. Konsertissa hän esittää vahvoja lauluja elämän varrelta. Mukaan mahtuvat menneiden vuosien menestyskappaleet sekä uudemmat hitit.

FORK esittää: So... This is Christmas?

Kansainvälisesti menestynyt a cappella -yhtye FORK saapuu jälleen odotettuna Vaasaan. Tämä hauska joulushow So… This Is Christmas? sisältää biletyksen lisäksi rehellistä ja häpeilemätöntä jouluhartautta. Showtime 5. joulukuuta ja ja kahdesti 6. joulukuuta.

Intohimoinen Carmen-ooppera

Tammikuussa suurella näyttämöllä nähdään jälleen oopperaa. Georges Bizet’n säveltämä Carmen valmistuu ensi-iltaan 10. tammikuuta. Vaasan kaupunginteatteri vastaa tuotannosta. Ooppera tehdään yhteistyössä Vaasan kaupunginorkesterin kanssa. Mukana yhteistyössä ovat myös Vaasan Oopperan kuoro ja Vaasan Oopperasäätiö. Carmenilla on 13 näytöstä ajalla 10.1.-9.2.2019.

Ohjaajana vierailee Juulia Tapola, kapellimestarina Jonas Rannila,lavastajana Teemu Loikas ja puvustajana Mirkka Nyrhinen. Oopperan nimiroolissa Carmenina vuorottelevat tunnetut mezzosopraanot Essi Luttinen ja Erica Back. Don Josén osan laulaa Heikki Halinen (vier.), Mikaelan Hedvig Paulig (vier.) ja Escamillon Heikki Kilpeläinen (vier.).

Carmen kertoo vahvasta ja modernista naisesta, joka pyrkii kohti vapautta. Miehet kiinnostuvat ja rakastuvat, mutta naisen tunteita ei voi kahlita. Kun kuuluisa toreadori Escamillo saapuu Sevillaan ja Carmen jättää edellisen rakastettunsa Don Josen, on kolmiodraama valmis. Vapaus, niin elämässä kuin rakkaudessakin on kaikkein tärkeintä ja sen puolesta taistellaan tässä oopperassa.

Carmenin musiikki on täynnä oopperakirjallisuuden herkkupaloja, mm. Carmenin Habanera, Toreadorin aaria, Don Josen kukkaisaaria sekä Mikaelan aaria. Carmenin libreton ovat kirjoittaneet Prosper Mériméen novellin pohjalta Henri Meilhac ja Ludovic Halévy.

Isä

Helmikuussa ensi-iltansa saa ranskalaisen kirjailija Florian Zellerin näytelmä Isä. Näytelmän ohjaa vierailijana Hanna Ojala. Näytelmän lavastaa ja puvustaa Aili Ojalo(vier.). Ensi-ilta on 16. helmikuuta.

Millaista elämä on, jos se pitää aloittaa joka hetki puhtaalta pöydältä. Millaista elämä on ilman muistia.

Isä Aarne on kovilla. Tavarat hukkuvat kaiken aikaa, hoitajat vaihtuvat ja tytär uhkailee laitoksella! Aarne ei aio lähteä kodistaan. Vai onko tämä hänen kotinsa. Onko tuo hänen tyttärensä.

Zellerin taidokas näytelmä antaa yleisön kokea, miltä elämä tuntuu silloin, kun muisti ei toimi. Se antaa yleisön kokea myös, miltä tuntuu, kun läheinen muuttuu yhä vieraammaksi. Millainen vastuu lapsella on vanhemmastaan?

Välillä hulvattoman hauska, välillä jännittävä ja väistämättä traaginen näytelmä kertoo sairastuneen isän ja huolestuneen tyttären tarinan – molempien näkökulmista. Samalla se onnistuu käsittelemään suuria kysymyksiä elämästä, identiteetistä, rakkaudesta ja kuolemasta.

Maailman paras Katto-Kassinen

Astrid Lindgrenin rakastettu ja veikeä parivaljakko laittaa ranttaliksi Vaasan Kaupunginteatterin villissä seikkailussa Katto-Kassinen. Mukaansatempaavan musiikin maustamassa näytelmässä leijutaan pilvissä, nauretaan yhdessä ja toteutetaan haaveita.

Kirjasta näytelmäksi tekstin on kirjoittanut Staffan Götestam. Näytelmän ovat suomentaneet Kurt ja Eppu Nuotio. Musiikin ovat luoneet Georg Riedel, Staffan Götestam ja Anders Berglund. Laulut on suomentanut Ilpo Tiihonen. Ohjaajana ja koreografina vierailee Seppo Välinen. Näytelmän lavastaa ja puvustaa Maria Antman. Kapellimestarina toimii Sauli Perälä. Ensi-ilta on 16. maaliskuuta.

Katto-Kassisessa on Lindgrenille tyypillisesti päähenkilönä lapsi, jonka elämä muuttuu seikkailujen myötä. Niin nytkin. Tavallisen perheen tavallinen, omasta koirasta haaveileva pikkupoika pääsee näkemään maailman uudesta näkökulmasta, kun kapinallinen, säännöistä piittaamaton Katto-Kassinen lennähtää pojan elämään. ”Se on vain maallista!” huudahtaa Katto-Kassinen ja saa meidät uskomaan, että elämässä tärkeämpää kuin tavarat ovat ihmiset, ystävyys ja yhdessä jakaminen.

Lindgrenin komediassa paha saa palkkansa ja siinä näpäytetään tylsien aikuisten ankeudelle. Seikkailut, nauraminen ja yhdessä tekeminen eivät ole iästä kiinni vaan asenteesta. Katto-Kassinen antaa palaa ja opettaa Pikkuveljelle, että elämä saa maistua villille, jännälle ja ihanalle.