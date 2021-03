Vaasan kaupunginteatterin syksyn ohjelmisto on julkaistu

Yleisön palo takaisin teatterin katsomoihin on kova ja Vaasan kaupunginteatteri vastaa tähän paloon syksyn sykähdyttävällä ohjelmistotarjonnallaan.

Vaasan kaupunginteatterin suuren näyttämön syyskauden avaa säkenöivä musikaali tahdonvoimasta. Yleisö pääsee matkalle rakastetun iskelmätähden elämän käänteisiin, kun Katri Helena –musikaali saa ensi-iltansa 18. syyskuuta. Katri Helenan nimikkoroolissa vierailee Satu Taalikainen ja nuorena Katrina nähdään Emma-Sofia Hautala. Musikaalin ohjaa teatterinjohtaja Seppo Välinen ja kapellimestarina työskentelee Sauli Perälä, joka vastaa myös musiikin sovituksesta. Koreografina vierailee Katri Liikola, lavastajana Juho Lindström ja pukusuunnittelijana Ulla-Maija Peltola. Äänisuunnittelijana toimii Vaasan kaupunginteatterin uusi äänisuunnittelija Niklas Nybom.

Romeo-näyttämön syksyn toinen ensi-ilta vie merten taa ja takaisin. Colorado Avenue on musiikilla väritetty elämänmakuinen näytelmä suurista unelmista ja rohkeudesta tarttua elämään kaksin käsin. Lars Sundin menestysromaaniin perustuva näytelmä on leikkisä ja absurdi kertomus Dollari-Hannasta ja hänen pojastaan Otosta sekä ihmisistä heidän elämässään. Näytelmän ohjaajana vierailee Maiju Sallas ja sävellys sekä musiikkivastuu ovat Sauli Perälän. Lavastajana vierailee Annukka Pykäläinen, pukusuunnittelijana toimii Paula Varis ja äänisuunnittelijana Niklas Nybom. Colorado Avenuen ensi-iltaa vietetään 5. marraskuuta.

Koneiden huoltoa ja lasten hyvää elämää

Julia-näyttämöllä seikkaillaan syyskuusta lähtien lasten maailmassa. Lapsiasiavaltuutetun toimiston viime syksynä julkaisemaan, lapsen hyvää elämää tutkivaan Lapsibarometri 2020 -tutkimukseen pohjautuva kantaesitys Bapsilarometri 2021 saattelee yleisön eteen kaksi apsilasiavaltuutettua, kahtia jaetun liukumäen sekä mystisen vahtimestarin. Valtuutettujen selvittäessä lasten hyvän elämän salaisuutta nähdään näyttämöllä odottamattomia tilanteita, hurjia käänteitä ja hillitöntä leikkiä! Esityksen luo ja ohjaa vieraileva ohjaaja Tuomas Rinta-Panttila. Lavastuksen ja puvut suunnittelee Paula Varis, jolle Bapsilarometri 2021 on ensimmäinen lavastustyö ammattiteatterissa. Lastennäytelmä saa ensi-iltansa 4. syyskuuta.

Mika Myllyahon kirjoittama näytelmä Korjaamo kertoo lajinsa viimeisistä, Jallusta ja Olasta, joista maailma on ajamassa ohi. Jallu on ottanut lapsuudenystävänsä Olan töihin korjaamolleen, mutta vanhanajan korjaamolle ei tunnu löytyvän enää kysyntää. Pankki hengittää niskaan ja Olan vaimo on jo hypännyt toisen matkaan. Jotain tarvitsisi keksiä. Vanhan liiton miehet saavatkin ajan hengen mukaisen idean korjaamon pelastamiseksi. Korjaamo-näytelmän ohjaa Julia-näyttämölle vieraileva ohjaaja Ola Tuominen, joka on tehnyt monipuolisen uran myös näyttelijänä. Lavastuksen ja puvut näytelmään suunnittelee Maria Antman. Korjaamon pauketta kuullaan ensi-illassa 16. lokakuuta. Neljän ensi-illan lisäksi Vaasan kaupunginteatterin syksyä värittää mm. Sydänsyksy-festivaali, joka tarjoaa monipuolisen kattauksen vierailuesityksiä ja konsertteja.