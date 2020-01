Vaasan kaupunginteatterissa värikäs vuosi

Vaasan kaupunginteatterin kalenterivuoden ohjelmistossa tunteiltiin musikaalien matkassa, seikkailtiin lastenteatterin maailmassa ja rakastuttiin oopperan tahdissa.

Vaasan kaupunginteatterin katsojaluku oli vuonna 2019 yhteensä n. 52 000. Yleisötyö mukaan luettuna kokonaiskävijämäärä oli n. 56 000. Teatterissa koettiin vuoden aikana muutoksen tuulia, kun pitkäaikainen teatterinjohtaja Erik Kiviniemi jäi eläkkeelle, ja Seppo Välinen aloitti uutena teatterinjohtajana marraskuun alussa.

Musikaalien suosio jatkui

Romeo-näyttämöllä nähtiin vuoden aikana neljä ensi-iltaa. Vaasan kaupunginteatterin tuottama ja Juulia Tapolan ohjaama Carmen-ooppera jatkoi Vaasan oopperaperinnettä tammikuussa (10.1.2019). Lyhyestä esityskaudestaan huolimatta ooppera keräsi lähes 5000 katsojaa. Suosittu Astrid Lindgrenin Katto-Kassinen lennätti keväällä yleisöä kattojen yllä Seppo Välisen ohjauksessa (16.3.2019). Kiitellyn lastennäytelmän näki yhteensä yli 7000 silmäparia.

Menestyselokuvaan perustuva, ruotsalaisen musikaalitaitaja Rikard Bergqvistin ohjaama Sugar – Piukat paikat –musikaali toi väriä Vaasan pimeneviin syysiltoihin (14.9.2019). Sugarin säihkeestä kävi syyskaudella nauttimassa lähes 11 000 katsojaa. Jakob Höglundin jäähyväisohjaus, William Shakespearen Romeo+Julia, sai ensi-iltansa marraskuussa (16.11.2019). Arvostelumenestykseksi nousseen näytelmän oli vuoden loppuun mennessä nähnyt lähes 3000 katsojaa.

Kevään ohjelmistossa jatkoivat edellissyksynä ensi-iltansa saanut Jakob Höglundin ohjaama ja Anni Blomqvistin romaaneihin pohjautuva musikaali Myrskyluodon Maija sekä Marc Camolettin parisuhdehulluttelu Älä pukeudu päivälliselle Miika Murasen ohjaamana. Vaasalaisten tunteisiin sukeltanut Maija johdatteli Myrskyluodolle vielä yli 6000 katsojaa kevään aikana ja Älä pukeudu päivälliselle kerrytti kevätkaudella n. 2300 katsojaa.

Herra Hakkarainen hurmasi

Julia-näyttämön kalenterivuoden käynnisti helmikuussa ensi-iltaan tullut Florian Zellerin Isä, joka raotti vakuuttavasti muistisairauden maailmaa Hanna Ojalan ohjauksessa (16.2.2019). Isälle kertyi kaikkiaan n. 1500 katsojaa. Edellissyksyltä jatkaneen Hyvää yötä, Herra Hakkarainen –lastennäytelmän suosion pohjalta saatiin syksyllä ensi-iltaan toinen Mauri Kunnaksen seikkailunäytelmä Herra Hakkaraisen seitsemän ihmettä (7.9.2019), niin ikään Erik Kiviniemen ohjaamana. Hyvää yötä, Herra Hakkarainen houkutteli katsomoihin keväällä vielä lähes 1000 katsojaa ja Herra Hakkaraisen seitsemän ihmeen ääreelle matkasi syyskaudella n. 4000 katsojaa. Julia-näyttämön syksyn viimeisenä ensi-iltana nähtiin Ville Härkösen kiitelty esikoisohjaus, Eugène Ionescon Kuningas kuolee (9.11.2019), joka sai vuoden loppuun mennessä n. 800 katsojaa.

Tähtiartisteja ja kurkistuksia kulissien taakse

Ohjelmistossa nähtiin runsaasti vierailuesityksiä, kuten mm. Carl Knif Companyn nykytanssiesitys At Once, in Helsinki, stand up –koomikko Ali Jahangirin Naura mun kanssa sekä ikoninen Kiviä taskussa. Suosittujen sunnuntaikonserttien sarjaa jatkoivat menestyksekkäästi mm. suosikkiartistit Michael Monroe, Jarkko Ahola, J. Karjalainen ja Ellips. Yhteistyöproduktioina nähtiin Kuula-opiston ja TaiKonin tanssioppilaiden näytös Luonnon kevättanssit (20.-21.5.2019) sekä Vaasan lyseon lukion kanssa toteutettu Kulttuuriakatemia-hanke Törkeästi laiminlyöt minun vapauttani (8.5.2019). Yleisötyö näytteli suurta roolia teatterissa myös vuonna 2019. Vaasan kaupunginteatteri järjesti mm. teatterikierroksia, esittelytilaisuuksia ja avoimia harjoituksia. Yleisötyöhön osallistui lähes 4000 kävijää.