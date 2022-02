Vaasan kaupunki hakee neuvottelumenettelyn kautta ostajaa Ruukinkartanon kiinteistölle

Yksikössä on kuusi pienkotia, joissa on yhteensä 48 asuntoa. Kohde on rakennettu edellämainittuun käyttötarkoitukseen ja se on valmistunut vuonna 1992. Rakennuksen huoneala on 3307 m².

Ilmoittautuminen Ruukinkartanon kiinteistön oston neuvottelumenettelyyn

Neuvottelumenettelyyn voi ilmoittautua 1.3.2022 mennessä lähettämällä sähköpostin otsikolla Ruukinkartano – neuvottelumenettely osoitteeseen tapio.ollikainen@vaasa.fi. Voitte kuvata sähköpostissa myös tarkemmin ajatuksianne ja tavoitteitanne kiinteistön kehittämisen osalta.

Ilmoitamme tarkemmat neuvotteluajankohdat myöhemmin. Kehittämistavoitteet voivat johtaa myös kaavamuutokseen ja mahdollinen kaavamuutos määritellään neuvottelumenettelyn aikana.

Lisätietoja kohteesta alla olevina aikoina antaa:

15.02.2022 klo 9.00-11.00

21.02.2022 klo 14.00-16.00

Tapio Ollikainen

tapio.ollikainen@vaasa.fi

Puh • Tfn +358 (0)40 066 5090