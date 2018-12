Vaasan kaupunki ja EPV Energia Oy ovat sopineet kiinteistöjärjestelyistä Vaskiluodossa

Vaasan kaupunki ja EPV Energia Oy ovat sopineet 31.10.2018 allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisista kiinteistöjärjestelyistä ja infrastruktuurikorvauksista, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Wärtsilä Finland Oy:n Smart Technology Hub - tutkimus-, tuotekehitys- ja tuotantokeskuksen toteutus Vaskiluotoon.

Wärtsilä julkisti 21.8.2018 tavoitteensa rakentaa Vaskiluotoon uusi Smart Technology Hub -tutkimus-, tuotekehitys ja tuotantokeskus. Teknologiakeskittymän paikka sijaitsee sataman läheisyydessä sijaitsevan Wärtsilän moottorilaboratorion viereisellä alueella. Rakentamisen on suunniteltu alkavan ensi kesänä ja toiminnan on tavoitteena käynnistyä vuonna 2020. Jotta rakentamishanke voi edetä, sopivat Vaasan kaupunki ja EPV Energia Oy kiinteistöjärjestelyistä.

Kaupunki ostaa keskeisen alueen

Vaasan kaupunki ostaa EPV Energia Oy:ltä keskeisen alueen Vaskiluodosta, jonka asemakaavaa parhaillaan muutetaan.



– EPV:n luovuttamalla alueella on runsaasti erilaista infrastruktuuria, kuten esimerkiksi putkia, johtoja, kaapeleita, rakennuksia ja rakennelmia sekä muita toimintoja, joiden siirtäminen on välttämätöntä EPV:n voimalaitostoiminnan jatkuvuuden ja Wärtsilän uuden keskuksen toteutuksen mahdollistamiseksi, sanoo Vaasan kaupungin teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.



Myös alueen halki kulkeva 110 kV voimalinja on siirrettävä maanalaiseksi kaapeliksi ja sille rakennetaan uusi sähköasema.

Kaupan kokonaisarvo useita miljoonia

Kiinteistöjärjestelyiden kokonaisarvo on 3,5 miljoonaa euroa, josta kaupunki luovuttaa vastineeksi 1,5 miljoonan euron arvosta vaihtomaata viereiseltä, niin sanotulta sokeritehtaan alueelta ja maksaa loput rahana.



110 kV voimalinjan järjestelyn kustannukset ovat 4,1 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuus on noin 3,8 miljoonaa euroa. Lisäksi muun alueinfrastruktuurin järjestelyiden kustannukset ovat arviolta 1,6 miljoonaa euroa, joka korvataan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.



Myös Vaskiluodon osayleiskaavatyö on käynnissä ja siihen voi tutustua täällä: https://www.vaasa.fi/vaskiluodon-osayleiskaava-2040