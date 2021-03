Vaasan kaupunki keskeyttää vuodelle 2021 suunnitellut lomautukset

Vaasan kaupungin tilinpäätös vuodelle 2020 on valmistumassa ja tulos on reilusti odotettua positiivisempi. Kaupungin tilikauden tulos on 33 miljoonaa euroa ollen 13 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Säästötoimenpiteiden ja yhteistoimintamenettelyjen leimaama vuosi oli erittäin haasteellinen, mutta tilikauden tulos on lopulta ylijäämäinen.

Tulos on positiivinen ylittäen alijäämän kattamisvelvoitteen ja näin ollen henkilöstön vuodelle 2021 suunnitellut lomautukset perutaan. Vaasan kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 21.9.2020 kaupungin henkilöstöä koskevista lomautuksista vuosille 2020-2021, jotta Vaasan kaupungin taseeseen kertyneet alijäämät saataisiin katettua. Lomautuksista päätettäessä tilikauden 2020 tulokseksi arvioitiin 6 miljoonaa euroa, mikä ei olisi riittänyt kattamaan 25,9 miljoonan euron alijäämiä. Päätös koko henkilökunnan lomauttamisesta tehtiin siinä tilanteessa ja niillä tiedoilla, jotka päättäjillä oli vuonna 2020. Vielä vuoden 2020 lopussa tulokseksi arvioitiin noin 14 miljoonaa euroa. Lomautuksen peruste eli alijäämän kattamisvelvoite oli voimassa lomautuksista päätettäessä ja aina 18.3.2021 saakka. - Koronatilanne vaikeutti talouden ennustamista. Kukaan ei olisi voinut vielä kesällä uskoa, että päätyisimme näin hyvään tulokseen. Vasta syksyllä aloimme uskoa siihen, että kriisikunnaksi ajautuminen vältettäisiin ja nyt ollaan tilanteessa, että saadaan kaikki alijäämät katetuksi. Suurimpia syitä tähän ovat valtion koronatuet, odotettua paremmat verokertymät ja omien tulosalueidemme arvioitua pienemmät menot, Vaasan kaupungin talous- ja strategiajohtaja Miia Äkkinen sanoo. Talous kuntoon koronasta huolimatta Koska työnantaja on velvollinen perumaan lomautukset lomautusperusteen poistuttua 18.3.2021, Vaasan kaupunki peruu tai keskeyttää kaikki jäljellä olevat suunnitellut ja toteuttamattomat lomautukset 19.3.2021 alkaen. - Olemme erittäin iloisia kaupungin positiivisesta tuloksesta ja siitä, että voimme peruuttaa tällä vuodelle suunnitellut lomautukset. Jokainen meistä on kantanut kortensa kekoon omalla tavallaan, kiitos kuuluu kaikille työntekijöille, sanoo henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen. - Viime vuosi oli haasteellinen niin koronapandemian tuoman epävarmuuden, lomautusten ja muiden säästötoimenpiteiden vuoksi. Yhdessä saimme kaupungin talouden kuntoon keskellä muutenkin haastavaa aikaa, lämmin kiitos siitä kuuluu ihan jokaiselle työntekijälle. Voimme yhdessä iloita paremmasta taloustilanteesta ja myös koronan suhteen on rokotusten myötä valoa tunnelin päässä, Vaasan kaupunginjohtaja Tomas Häyry iloitsee. Kaupunginhallitus käsittelee lomautusten peruuttamisen 22.3.2021 kokouksessa ja tilinpäätöksen 31.3.2021 kokouksessa. Vaasan kaupunki järjestää tiedotustilaisuuden (Teams) medioille koskien vuoden 2020 tilinpäätöstä torstaina 25.3.2021 klo 11.00. Kutsu tilaisuuteen lähetetään perjantaina 19.3.2021.

