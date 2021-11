Vaasan kaupunki kutsuu asukkaat vierailulle hallintotaloon

Samana päivänä 13.11. vietetään valtakunnallista arkistojen päivää, jota on Suomessa vietetty vuodesta 2002 ja joka järjestetään pohjoismaisten arkistojen yhteistyönä. Päivän tarkoituksena on tuoda arkistot ja niiden toiminta kansalaisten tietoisuuteen sekä korostaa niiden roolia vapaan pohjoismaisen yhteiskuntamuodon säilyttäjinä ja edistäjinä. Vuoden 2021 Arkistojen päivän yhteinen pohjoismainen teema on Lapset arkistossa. Sen juhlistamiseksi hallintotalon kellarikerroksessa sijaitsevassa keskusarkistossa on teemaan liittyen esillä esimerkiksi lasten päivähoitoon ja koulunkäyntiin liittyviä asiakirjoja, kuten koulukuvia, joissa esiintyviä oppilaita, opettajia ja koulurakennuksia yleisön toivotaan tunnistavan.

– Kannattaa käydä tutustumassa arkistoomme, sieltä voi ammentaa paljon uuttaa ja mielenkiintoista kaupunkimme historiasta, sanoo Vaasan kaupungin hallintopäällikkö Marjo Mäki-Krekola.

Päätöksenteon

keskus

Vaasanpuistikko 10:ssä sijaitsevan talon rakennutti apteekkari Herman Johan Lindebäck apteekkiaan varten ja perheelleen kodiksi vuonna 1862 ja sen on suunnitellut Vaasan lääninarkkitehti C. A. Setterberg. Taloa laajennettiin vuonna 1930, mistä lähtien se on toiminut Vaasan kaupungin hallinnon pääpaikkana. Talo on läpikäynyt perusteellisen peruskorjauksen, joka valmistui marraskuussa 2020. Huhu kertoo, että apteekkarin äiti olisi jäänyt taloon kummittelemaan.

Taloon muutti remontin jälkeen helmikuun alussa noin sata kaupungin työntekijää, muun muassa kaupungin ylin johto, henkilöstö-, talous- ja viestintäpalvelut, kirjaamo ja keskusarkisto. Tilat on käytetty tehokkaasti hyväksi. Työpisteitä talossa on nyt 109 eli puolet enemmän kuin ennen remonttia.

Hallintotalolla kokoustavat koronatilanteen hellitettyä myös kaupunginvaltuusto ja kaupunginhallitus. Kaupunginvaltuustolla on ylin toimivalta päättää kaupungin asukkaiden yhteisistä asioista. Myös valtuustosalin ovi on auki, joten päätöksenteon pääkallopaikkaankin pääsee avoimien ovien päivässä kurkkaamaan.

– Olen iloinen, että saamme vihdoin kutsua myös asukkaat katsomaan tätä kaunista historiallista taloa. Toivottavasti mahdollisimman moni pääsee tutustumaan taloon ja juhlistamaan samalla arkistojen päivää, sanoo Vaasan kaupungin konsernihallinnon johtaja Jari Karjalainen.

Sisäänkäynti avoimien ovien päivänä rakennuksen Vaasanpuistikon puoleisesta pääovesta. Vierailijoiden toivottaisiin käyttävän kasvomaskia, joita jaetaan myös ilmaiseksi paikan päällä.