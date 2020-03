Vaasan kaupunki seuraa koronavirustilannetta

Vaasan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi seuraa koronavirus COVID-19 -tilannetta ja toimii kansallisten ja alueellisten ohjeistusten mukaan. Asukkaita neuvotaan seuraamaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilannekuvaa ja noudattamaan THL:n ohjeita.

Kaupunkilaiset ottavat yhteyttä perustelluissa oire-epäilyissä puhelimitse omalle terveysasemalle ma-to klo 8-16 ja pe klo 8-14.15. Muina aikoina voit soittaa valtakunnalliseen päivystysapuun numerossa 116 117. HUOM! Tämä numero on tarkoitettu vain oireileville henkilöille.

Yleistä neuvontaa koronaviruksesta antaa valtakunnallinen Valtioneuvoston Tietoa koronaviruksesta -puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535.

Vaasalaisille on julkaistu ohjeet kaupungin verkkosivuilla www.vaasa.fi/koronavirus

Tartunta on mahdollinen, jos tutkittava on matkustanut epidemia-alueella viimeisten kahden viikon aikana ja hänellä on koronavirusinfektioon sopivia oireita (kuume, yskä, hengenahdistus). Tartunta on mahdollinen myös, jos tutkittavalla on oireita ja hän on ollut lähikontaktissa henkilön kanssa, jolla on varmuudella todettu koronavirus.

Keskussairaala hoitaa epäilyjen tautitapausten tutkimukset, asettaa diagnoosit ja päättää potilaan hoitopaikan. Lieväoireinen tartunnan saanut henkilö laitetaan kotikaranteeniin. Myös ne henkilöt, jotka ovat olleet tartunnan saaneen kanssa lähikontaktissa, laitetaan kotikaranteeniin. Karanteenien mitta on 14 vuorokautta.

Karanteenipäätökset tekee Vaasan kaupungin tartuntataudeista vastaava lääkäri.

Sivistystoimi seuraa tilannetta

Sivistystoimi seuraa tilannetta ja noudattaa terveysviranomaisten ohjeita. Kouluissa ja varhaiskasvatuksessa on lisäksi kannustettu infektioita yleisesti ehkäisevään toimintaan, kuten huolelliseen käsienpesuun ja hyvään hygieniaan. Koululaisten ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten huoltajiin ollaan tarvittaessa yhteydessä Wilman kautta.

Mahdollisesta koulujen tai päiväkotien sulkemisesta päättää Vaasan kaupungin sivistystoimi.

Koulu vastaa sulkemisen aikanakin opetuksen järjestämisestä. Koulutuspalveluilla on valmius järjestää opetusta eri tavoin, esimerkiksi hyödyntämällä digitaalisia ratkaisuja. Opetusryhmiä on myös mahdollista keskittää tai yhdistää.