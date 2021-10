Vaasan kaupunki tehnyt huomattavia panostuksia yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumiseksi

Jaa

Vaasan kaupunki laati vuonna 2017 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, jonka keskeisimpiä tavoitteita on henkilöstön yhdenvertaisen kohtelun takaaminen ja monimuotoisuuden kasvattaminen, yhdenvertainen palkkaus sekä monimuotoisuuden ylläpitäminen viestinnässä. Työ on kantanut hedelmää ja sekä anonyymiä rekrytointia, hakijakyselyitä, esihenkilökoulutuksia ja valmennusta on lisätty runsaasti.

Tärkeitä tavoitteita on ollut kasvattaa henkilöstön monimuotoisuutta, erilaisuuden arvostamista ja lisätä henkilöstön osallistumista toiminnan kehittämiseen. – Olemme panostaneet aivan erityisesti esihenkilötyön tukemiseen sekä heidän kouluttamiseen erityisesti valmentavaan johtamistapaan, jossa korostuu työntekijöiden erilaisuuden arvostaminen ja osallistaminen toiminnan kehittämiseen. Olemme laatineet myös hyvän johtajan ja työntekijän arvolupaukset, joissa korostamme hyviä työyhteisötaitoja, arvostavaa kohtaamista, toisten huomioimista ja erilaisuuden kunnioittamista, kertoo Vaasan kaupungin henkilöstöjohtaja Tuulikki Kruhse-Poutanen. Tasa-arvoista rekrytointia ja palkkausta Anonyymia rekrytointia aloitettiin käyttämään kaupungilla vuonna 2018 hakijoiden tasavertaisen kohtelun takaamiseksi. Rekrytointiprosessin jälkeen toteutettavan hakijakyselyn avulla kaupunki puolestaan selvittää, millaisena hakuprosessi koetaan. Tasa-arvoisuuden takaamiseksi kyselyyn lisättiin kysymys, jolla mitataan rekrytointiprosessin aikana mahdollisesti tapahtuvaa syrjintää. – Vuoden 2020 aikana kaupungilla toteutettiin 20 anonyymia rekrytointia. Olemme saaneet anonyymista rekrytoinnista pelkästään positiivista palautetta hakijoilta ja muistakin kaupungeista on kyselty kokemuksiamme. Lisäksi tasa-arvoisuuden takaamiseksi kaupungin kesätyörekrytoinnissa on vuodesta 2017 ollut oma ryhmä vammaisilleja erityisnuorille ja sekin on koettu erittäin tarpeelliseksi, kertoo Vaasan kaupungin rekrytointivastaava Anne Lindell. Samassa tai samanarvoisessa työssä olevalle tulee maksaa yhtä suurta palkkaa. Yhdenvertaisen palkkauksen vuoksi on perustettu työryhmä arvioimaan tehtävänkuvat objektiivisesti ja tasapuolisesti. – Meillä on otettu käyttöön Myjopi -palkkausjärjestelmä, jossa suoritetaan tehtäväkuviin pohjautuva vaativuuden arviointi arviointikriteerien pohjalta. Jatkossa kaikki tehtäväkuvamuutokset viedään aina järjestelmään ja arviointiryhmä suorittaa tehtävän vaativuuden arvioinnin. Näin varmistamme myös yhdenvertaisen palkkausjärjestelmän kaupungilla, kertoo Kruhse-Poutanen. Lisää monimuotoisuutta ja kielivaihtoehtoja



Niin kaupungin työyhteisöviestinnässä kuin ulkoisessakin viestinnässä on tietoisesti ja positiivisessa hengessä pidetty esillä henkilöstön monimuotoisuutta. Henkilöstön monimuotoisuus on myös huomioitu henkilöstön koulutuksissa ja henkilöstöinfoissa. Tasa-arvon lisäämiseksi on myös kiinnitetty huomiota siihen, että kaikki henkilöstöön liittyvät ohjeet ja tiedotteet ovat saatavilla sekä suomeksi että ruotsiksi. Tavoitteena on, että henkilöstö- ja esimiesinfoissa käytettäisiin kolmea kieltä; suomea, ruotsia ja englantia. Työyhteisöjä myös kannustetaan lisäämään eri kielten käyttämistä erilaisten kielikylpyjen muodossa omilla työpaikoillaan vaikkapa työpaikkakokouksissa. – Ensi vuoden alussa saamme kaupungille uuden ja paremman intran, jonka myötä jokainen pääsee tiedon äärelle helposti ja nopeasti ajasta ja paikasta riippumatta. Panostamme joustaviin työtapoihin sekä yksityiselämän huomioimiseen työn rinnalla. Tulemme muun muassa tekemään henkilöstön keskuudessa kyselyn asioista, jotka tukisivat perhe-elämän ja työn yhteensovittamista, kertoo Kruhse-Poutanen. Parhaillaan päivityksessä on myös henkilöstön edut ja palkitsemisohjelma, joissa pyritään huomioimaan eri henkilöstöryhmät ja työuran eri vaiheet. Tähänkin aiheeseen liittyen henkilöstölle järjestettiin vastikään päättynyt kysely. Seuranta ja raportointi on pitkäjänteistä sekä jatkuvaa ja sitä kehitetään jatkuvasti. Työhyvinvointikysely ja kehityskeskustelut järjestetään säännöllisesti ja työhyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta raportoidaan vuosittain henkilöstöraportissa. Parhaillaan laadinnassa on myös anonyymin ja esteettömän rekrytoinnin palautekysely hakijoille.

Yhteyshenkilöt

Linkit