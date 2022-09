Vaasan keskustan Alko uudistuu

Vaasan keskustan Alkon myymälä saa uuden ilmeen syyskuussa, kun myymälä uudistetaan. Myymälä on remontin vuoksi kiinni 11.–29. syyskuuta ja uudistettu myymälä avataan perjantaina 30. syyskuuta klo 9. Keskustan Alkon ollessa suljettuna asiakkaita palvelevat mm. Vaasan muut Alkot: Asevelikylä Prisma (Jukolantie 1), Kivihaka Citymarket (Kokkokalliontie 2–6) ja Liisanlehto (Elementtitehtaantie 1).

”Uudistetun myymälän ilme on ulkoasultaan raikas ja tuotteiden esillepano on asiakkaille entistä selkeämpi. Valikoimamme säilyy tutun monipuolisena, vaikka myymälän pinta-ala hieman pieneneekin. Toivotamme asiakkaat lämpimästi tervetulleiksi uudistettuun myymälään ja kysymään juomavinkkejä asiansa osaavilta myyjiltämme”, kertoo palvelujohtaja Kimmo Mäkelä.

Maukkaat makuparit syksyn runsaaseen satokauteen

Vaasan keskustan myymälässä on noin 1 600 tuotteen valikoima, joista viinejä on noin 1 000, panimotuotteita 170, väkeviä 350 ja alkoholittomia juomia 60. Myymälän valikoimissa on myös kuukausittain ilmestyvät erikoiserätuotteet.

”Syyskuussa herkutellaan metsän ja puutarhan antimilla, kuten sienillä, loppukesän marjoilla, juureksilla ja omenoilla. Myös riistakausi on alkanut. Mehevät syksyn maut ansaitsevat vierelleen sopivat makuparijuomat, joita henkilökuntamme osaa suositella”, palvelupäällikkö Seppo Metsola kuvailee.

”Kuuntelemme herkällä korvalla asiakkaiden tuote-ehdotuksia ja muokkaamme valikoimaamme jatkuvasti vastaamaan asiakkaidemme toiveita. Valikoimatoiveita voi esittää suoraan myymälän henkilökunnalle tai verkko-osoitteessa alkotoive.fi”, Metsola lisää.

Alkon asiakkaat ovat löytäneet yhä vahvemmin verkkoasioinnin. Valtakunnallisesti verkkokauppatilaukset kasvoivat viime vuonna noin 27 prosenttia.

”Samoissa lukemissa olemme myös Vaasan seudulla. Asiakkaat arvostavat vaivattomuutta ja sitä, että asiointi ei ole riippuvainen ajasta tai paikasta. Osa haluaa myös minimoida asiointiaikaansa. Verkkokaupassa koko Alkon valikoima on tasapuolisesti kaikkien saatavilla ja paketti on noudettavissa mistä tahansa myymälästä. Toimitus on maksuton ja toimitusaika nopeimmillaan pari päivää”, Metsola sanoo.

Perjantaipuhelin: matalan kynnyksen juttuseuraa

Alkon vastuullisuusteemana on toista vuotta peräkkäin yksinäisyys. Alko on mukana tukemassa HelsinkiMission Perjantaipuhelinta, joka tarjoaa ystävällisen kuuntelijan ja keskustelukumppanin - matalan kynnyksen keinon lievittää yksinäisyyttä.

Puhelimessa soittaja kohdataan tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin. Elokuusta joulukuuhun puheluihin on vastaamassa Alkon koulutettuja vapaaehtoisia joka perjantai klo 17–19 numerossa 09 2312 0390. Yksinäisyyden tunteet tuntuvat voimakkaimmilta erityisesti iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin ihmisillä on vapaa-aikaa.

”Meihin alkolaisiin on jo sisäänrakennettu huomioiva asiakaspalvelu ja erilaisten ihmisten kohtaaminen. Näin Alkon 90-vuotisjuhlavuonna on hienoa, että alkolaisille tarjottiin tällaista mahdollisuutta osallistua vapaaehtoistyöhön. Toivomme, että yksinäisyyttä kokevat löytävät tämän uuden palvelun äärelle”, Seppo Metsola sanoo.