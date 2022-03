Vaasan Kuorofestivaali tulee taas 26.–29.5. – Pääkonsertit nyt myynnissä

Kuorolaulutapahtuman pääesiintyjinä nähdään akateeminen mieskuoro Akademiska Sångföreningen (Akademen) sekä laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret.

- On upeaa päästä vihdoin kaikkien muuttuneiden suunnitelmien, peruutusten ja varasuunnitelmien jälkeen järjestämään pitkästä aikaa ihan perinteistä, kaduilla soivaa ja näkyvää festivaalia. Tunnelma kuorokentällä on ollut odottavainen ja näyttää, että kuorot löytävät tiensä keväiseen Vaasaan tauonkin jälkeen, kertovat festivaalin taiteellinen johtaja Kristian Heberg ja tuottaja Ilkka Nyqvist Vaasan kaupungin kulttuuri- ja kirjastopalveluista.

Perinteistä mieskuorolaulua

Suomen vanhimpiin kuuluva, vuonna 1838 perustettu suomenruotsalainen lähes 60-henkinen mieskuoro Akademiska Sångföreningen (Akademen) on osa Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaa. Korkeatasoinen ja laajalla ohjelmistolla esiintyvä Akademen edustaa perinteistä mieskuorolaulua, josta löytyy niin lyyristä tunnelmointia, mahtipontisempaa laulantaa kuin opiskelijamaisen kevyttä otetta.

Akademen esiintyy lauantaina 28.5. Vaasan kirkossa sekä päätöskonsertissa sunnuntaina 29.5. Vaasan kaupungintalolla. Konsertissa Mot den solvarma jorden kuullaan suomalaista kuoromusiikkia. Ohjelmistossa on tuttuja klassikkoteoksia mm. Toivo Kuulalta ja Jean Sibeliukselta, mutta myös uudempaa kuorokirjallisuutta Lars Karlssonilta, Ilona Korhoselta ja Alex Freemanilta.

Ajatonta ja uutta

Ajaton ja uusi yhdistyvät Ainon tarinassa, jonka laulukollektiivi Sabrina ja Saarten tyttäret on yhteissäveltänyt. Syksyllä 2021 kantaesityksensä saanut teos pohjautuu Kalevalan neljänteen runoon, joka kertoo nuoresta naisesta elämän suurimpien päätösten ja vaativimpien paineiden keskellä.

Yhtye on säveltänyt kaiken teoksen musiikin yhdessä, taiteellisen johtajansa Sabrina Ljungbergin luotsaamana, ja se on toteutettu poikkeusolosuhteissa, jossa säveltäminen ja harjoitteleminen on tehty tapaamatta toisiaan. Teos onkin osoitus rohkeudesta ja tukemisen tärkeydestä mahdottomalta vaikuttavan esteen edessä. Se sopii moneen yhteyteen, myös tarinan Ainolle. Sabrina ja Saarten tyttäret nähdään perjantaina 27.5. Ritzissä.

Avajaiskonsertti Erkki Mendelinin muistolle

Avajaiskonsertti Vaasan kaupungintalolla torstaina 26.5. klo 18 on omistettu kuorofestivaalin perustajalle, Erkki Mendelinille (1953-2021). Viime vuonna edesmennyt Erkki Mendelin jätti korvaamattoman jäljen kulttuurihistoriaan. Hän toimi Vaasan kaupungin kulttuurisihteerinä monta vuotta vaikuttaen vahvasti kuorofestivaaliin. Konsertissa esiintyy useita vaasalaisia kuoroja.

-Erkin mukaan "laulun pitää tulla ihmisen luo". Työnsä kautta hän teki kuorofestivaaleista yhden kulttuurivuoden kohokohdista Vaasan alueella. Näillä sanoilla haluamme laulun ja musiikin voimin kokoontua konserttiin, että voimme yhdessä osoittaa kiitosta ja iloita kuorolaulun merkeissä. Erkille oli tärkeää, että kuorofestivaalit järjestetään helatorstain paikkeilla. Sen takia kokoonnumme konserttiin juuri helatorstaina, kertoo tytär Jenny Mendelin.

Tapahtumassa kuullaan yli 40 kuoroa eri puolilta Suomea. Tapahtumapaikkoina ovat muun muassa Vaasan kirkko, kaupungintalo, Ritz, ortodoksikirkko, Villa Sandviken, kulttuuritalo Fanny, torilava ja uutena paikkana Sisäsataman terassi. Lipunmyynti alkaa maaliskuun aikana.

