Vaasan nuorisovaltuusto järjestäytyi

Vaasan uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa vuoden 2021 alussa ja on nyt valinnut hallituksensa jäsenet sekä edustajat kaupungin eri lautakuntiin. Nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Alina Östergård Vasa övningsskola gymnasiumista.

Uusi nuorisovaltuusto aloitti toimintansa 1.1.2021. Nuorisovaltuustoon valittiin marraskuussa 2020 järjestetyissä vaaleissa 22 varsinaista jäsentä ja kymmenen varajäsentä. Kaikki valtuutetut ovat vaasalaisia 13–20-vuotiaita nuoria.

Torstaina 21.1. pidetyssä järjestäytymiskokouksessa nuorisovaltuuston puheenjohtajaksi valittiin Alina Östergård, varapuheenjohtajiksi Ella Filppula, Zalfa Yehia ja Elias Riekki. Pääsihteerikseen nuorisovaltuusto valitsi Jesse Kurunsaaren, taloussihteeriksi Emma Bosin ja viestintäsihteeriksi Madelene Tecan. Yhdessä he muodostavat nuorisovaltuuston hallituksen.

- Minulla on suuri luotto uuteen nuorisovaltuustoon. Kokouksemme ovat nyt etänä, mutta uskon, että yhteistyöllä saamme paljon aikaan. On myös mahtavaa, että meillä on tällä kaudella entistä enemmän ruotsinkielisiä nuorisovaltuutettuja, iloitsee uusi puheenjohtaja Alina Östergård.

Nuorten ääni esiin päätöksenteossa

Nuorisovaltuuston tavoitteena on tuoda nuorten näkökulmaa esiin päätöksenteossa. Nuorisovaltuustolla on edustus eri lautakunnissa puhe-ja läsnäolo-oikeudella, ja jäsenten tehtävänä on tuoda nuorten ääni kuuluviin, ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin sekä tehdä aloitteita ja kannanottoja.

Lisäksi nuorisovaltuusto jakaa aktivointirahaa omaehtoisen harrastamisen edistämiseksi.

Nuorisovaltuuston vaalit järjestetään kahden vuoden välein.