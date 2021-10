Vaasan pääkirjaston Draama-salin lokakuun tapahtumissa monipuolisia aiheita

Muusikko, säveltäjä ja radiotoimittaja Pekka Laine puhuu erityisesti Juha ”Junnu” Vainion teksteistä ja niiden vaikutuksesta nykytekstittäjiin. Tapahtuma järjestetään pääkirjaston Draama-salissa torstaina 14.10. klo 18–19.

Laine etsii opetuksia iskelmälyriikan suomalaisesta klassikosta. Hänen mukaansa Juha Vainion elämäntyössä soi sydämen sivistys, mikä on opettanut suomalaisia.

– Juha Vainio oli opettaja, myös kirjoittaessaan lauluja. Saman voi sanoa muistakin laululyriikan mestareistamme. Junnu, Reino Helismaa, Vexi Salmi, Juice ja muut raskaansarjan nikkarit ovat paitsi hauskuuttajia myös salaviisaita kansankynttilöitä, sanoo Laine.

Pekka Laine on toimittanut Yleisradiolle musiikkiohjelmia vuodesta 1990 sekä tehnyt dokumenttisarjoja mm. Rock-Suomeen, Iskelmä-Suomeen ja Klassiseen Suomeen vuosina 2009-2018. Lisäksi hän on toimittanut radio-ohjelmia, kuten Pekka Laineen ihmemaa (Radio Suomi) ja Muistojen bulevardi (Yle Radio 1). Hän on kirjoittanut artikkeleita suomalaisen populaarimusiikin historiasta moniin tietokirjoihin.

Professori puhuu seksuaalisuudesta 20.10.

Keskiviikkona 20.10. klo 18-20 vaasalaislähtöinen ja Ilkka-Pohjalaisen suosittu kolumnisti, professori Timo Airaksinen puhuu Draama-salissa uusimman kirjansa Himon ilo - ajatuksia seksistä ja seksuaalisuudesta (Bazar) aihepiiristä.

Yleisöllä on mahdollisuus osallistua keskusteluun esittämällä Airaksiselle kysymyksiä. Himon ilo on suomalaisia arvoja käsittelevän trilogian kolmas osa. Kirjassaan Airaksinen pohtii seksin ja seksuaalisuuden roolia ihmiselämässä.

Jäätelökesä ja muut hitit torstaina 21.10.

Torstaina 21.10. klo 19 alkaen kuullaan Maarit Hurmerintaa, joka on tehnyt komean uran pop- ja jazzlaulajana ja saavuttanut arvostusta niin suuren yleisön kuin ammattilaisten keskuudessa. Esitys on duo-keikka Draama-salissa.

Maarit Hurmerinnan tekemisessä ja elämässä näkyy voimakas rakkaus musiikkiin. Molempien Hurmerintojen uralle mahtuu käsittämätön määrä loistavia kappaleita ja lukuisia hittejä kuten Jäätelökesä.

Kaikkiin tilaisuuksiin on ilmainen sisäänpääsy. Draama-saliin mahtuu ainakin 120 osallistujaa.

