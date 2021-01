Vaasan päihdekeskuksessa on koronavirustartunta

Koronavirustartunta on todettu Vaasan päihdekeskuksen työntekijällä. Altistuneita on yhteensä 19 henkilöä, joista 13 henkilökuntaan kuuluvaa ja 6 asiakasta. Altistuneet on asetettu karanteeniin.

Altistumiset ovat tapahtuneet 4.-6.1.2021. – Toimintaa jatketaan supistetusti, kunnes karanteenit päättyvät tämän viikon loppuun mennessä. Uusia asiakkaita ei voida ottaa vastaan tämän viikon aikana, kertoo Vaasan päihdekeskuksen johtaja Mika Nevasaari.

